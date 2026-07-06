Vai diễn gây khó chịu của Ngọc Huyền

Vai diễn cô gái mù quáng trong tình yêu của Ngọc Huyền trong "Dưới ô cửa sáng đèn" khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, ức chế.

Trước đó, ở tập 21 Dưới ô cửa sáng đèn, Vân (Ngọc Huyền) sau khi phát hiện bản thân mang thai đã trở về khu tập thể. Cô không giấu nổi sự xúc động và ân hận khi phải quay về nhà sống cùng bố và anh trai. Tuy mọi người đều tỏ ý chào đón, Vân vẫn canh cánh trong lòng những suy nghĩ rối bời. Bởi lẽ, cô không chỉ sợ bố buồn vì mang tiếng con gái không chồng mà chửa, mà còn chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẹ.

Vai Vân của Ngọc Huyền gây ức chế. Ảnh: FBNV.

Ở những diễn biến mới nhất trong tập 22, Hoàng (Mạnh Hưng) sau thời gian bỏ trốn đã trở lại tìm gặp Vân vì biết cô đang mang thai đứa con của mình. Sau đó, Vân dắt bạn trai lên chào hỏi, ra mắt bố.

Ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) trách cứ con gái không nói sớm chuyện đang mang bầu để còn tiện chăm sóc. Đáp lại, Vân giải thích không tiết lộ sớm vì sợ ông lo lắng. "Giờ thấy bố chấp nhận thế này con cũng yên tâm", cô nói.

Những quyết định của Vân khiến một bộ phận khán giả theo dõi phim cảm thấy ức chế. Họ cho rằng cô thiếu chính kiến, lại mù quáng trong tình yêu khi hết lần này tới lần khác dung túng cho gã trai đểu là Hoàng.

Nhân vật Hoàng bị khán giả phản ứng.

Trong những diễn biến trước đó, Hoàng từng ăn trộm vàng của Sinh (Quang Sự) - anh trai Vân. Sinh đã nhắc nhở em gái khuyên Hoàng trả lại. Thế nhưng, Vân vẫn một mực bênh bạn trai, còn lo lắng người yêu sẽ bị công an bắt. Vân ngang bướng bảo vệ Hoàng, thậm chí chống đối và nói những lời khó nghe với anh trai mình.

Sau đó, Hoàng bỏ trốn, bỏ lại Vân một mình. Thế nên, việc cô dễ dàng tha thứ cho gã trai đểu chỉ sau vài lời dỗ ngon ngọt khiến khán giả ức chế. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tỏ ra khó chịu với vai diễn của Ngọc Huyền khi trải qua nhiều biến cố, nhân vật vẫn không nhận ra bản chất của bạn trai là kẻ ích kỷ, mưu lợi cá nhân và trốn tránh trách nhiệm.

"Nhìn mặt Hoàng đã thấy chữ lừa rồi, đúng là chỉ có Vân mới tin", "Xem phim mà thấy mệt. Không hiểu sao Vân vẫn còn đi tin Hoàng", "Xây dựng mối quan hệ của Vân và Hoàng thấy sai sai", "Vô lý, xem chỉ thấy ức chế", "Phụ nữ như này chỉ có trên phim thôi"... là một số phản ứng trái chiều của người xem.

Bên cạnh đó, cũng có một số luồng ý kiến cho rằng việc thể hiện được một nhân vật mù quáng trong tình yêu như Vân chứng tỏ diễn viên Ngọc Huyền đã thành công. Cô được nhận xét có sự khác biệt so với các dự án từng tham gia trước đó như Món quà của cha hay Thương ngày nắng về.

Ngọc Huyền sinh năm 1999 tại Hà Nội, từng theo học trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và là mẫu ảnh trước khi thử sức diễn xuất. Cô được biết đến qua một số dự án truyền hình như Thương ngày nắng về, Món quà của cha, Dịu dàng màu nắng..., chủ yếu đảm nhận những vai diễn nhẹ nhàng, dễ thương.