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Giải trí

Thanh Hằng khó tránh thua lỗ

  • Thứ hai, 6/7/2026 08:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Mesdames Thanh Sắc" gần như sẽ khép lại hành trình phòng vé với doanh thu dưới 20 tỷ đồng, con số gây lỗ cho nhà sản xuất phim.

Phòng vé tuần qua tiếp tục chứng kiến bước trượt dài của Mesdames Thanh Sắc. Tác phẩm do Thanh Hằng sản xuất kiêm đóng chính hụt hơi cả về suất chiếu lẫn lượng vé bán được. Tính tới tối 5/7, doanh thu phim theo thống kê trên Box Office Vietnam đạt 16 tỷ đồng.

Những ngày gần đây, các chỉ số phòng vé của Mesdames Thanh Sắc đều ở ngưỡng rất thấp. Hành trình chiếu rạp của tác phẩm dự kiến khó thể kéo dài và nhiều khả năng sẽ phải rời rạp với doanh thu chưa đầy 20 tỷ đồng.

Con số này khiến nhà sản xuất khó tránh cảnh thua lỗ, do kinh phí đầu tư phim lớn. Theo một số nguồn tin trong ngành, Mesdames Thanh Sắc phải thu trên 80 tỷ đồng mới hòa vốn.

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Phim của Thanh Hằng đối diện thua lỗ. Ảnh: NSX.

Không ngoài dự đoán, Minions & Monsters sau khi chính thức ra rạp đã tạo nên cơn sốt mua vé. Bom tấn hoạt hình của nhà Illumination khép lại tuần mở màn với doanh thu khoảng 78 tỷ đồng, bao gồm doanh thu từ 2 ngày chiếu đặc biệt.

Riêng trong hôm 5/7, phim dắt túi 13 tỷ đồng, với gần 130.000 vé bán ra trên tổng số 4.600 suất chiếu. Minions & Monsters hiện là cái tên đang được các nhà rạp ưu ái nhất với lượng suất chiếu vượt trội, áp đảo những đối thủ còn lại trên bảng xếp hạng. Với bước chạy đà khả quan, việc phim chinh phục mốc thành tích 100 tỷ đồng chỉ là chuyện sớm muộn.

3 vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp doanh thu đều thuộc về phim kinh dị, lần lượt là Ám ảnh, Bầy xác sống Lầu chú Hỏa. Nhờ hiệu ứng truyền miệng tốt, bộ ba thuận lợi kiếm tiền. Ám ảnh đã thu hơn 46 tỷ đồng, Bầy xác sống thu hơn 82 tỷ.

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Quang Tuấn tiếp tục trở lại với một dự án kinh dị. Ảnh: NSX.

Trong khi phim Việt Lầu chú Hỏa đang ở mức 76 tỷ. Tác phẩm đã ra mắt nhiều ngày, sức nóng giảm nên tốc độ kiếm tiền chững lại trông thấy. Phim nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình ở ngưỡng doanh thu 80 tỷ đồng, con số vẫn giúp nhà sản xuất lãi đậm vì đây thực chất là dự án kinh phí thấp.

Tuần này, rạp chiếu dự kiến có nhiều xáo trộn khi loạt phim mới ra mắt, nổi bật là live-action Moana có The Rock đóng chính và phim Việt Quỷ bắt hồn thuộc thể loại kinh dị, quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Anh Phạm, Đinh Y Nhung...

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Thanh Hằng Thanh Hằng Mesdames Thanh Sắc

  • Phạm Thị Thanh Hằng

    Phạm Thị Thanh Hằng

    Thanh Hằng, tên thật Phạm Thị Thanh Hằng, là một siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh. Sau khi đăng quang Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh (năm 2002) Thanh Hằng bước chân vào nghề người mẫu chuyên nghiệp. Sau đó cô lấn sân lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim "Những cô gái chân dài" và liên tục gặt hái thành công với các bộ phim nổi tiếng như "Những nụ hôn rực rỡ", "Mỹ nhân kế" và "Mẹ chồng". Cô được mời làm giám khảo "Vietnam's Next Top Model" mùa 4, mùa 6 và mùa 7.

    Bạn có biết: Thanh Hằng từng đại diện Việt Nam dự thi "Hoa hậu Trái Đất" năm 2005.

    • Ngày sinh: 22/07/1983
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Phim tiêu biểu: Tuyết nhiệt đới, Tôi là ngôi sao, Những cô gái chân dài, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Siêu nhân X

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