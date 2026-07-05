Ngọc Anh xuất hiện cùng chồng trên sàn diễn

Ca sĩ Ngọc Anh cùng nhạc sĩ Tô Minh Đức biểu diễn trên sàn diễn áo dài cưới tại Hà Nội, thuộc khuôn khổ triển lãm The Vietnam Grand WeddX 2026.

Xuất hiện trên sàn diễn thời trang, Ngọc Anh diện áo dài cách tân với phần tay dài thướt tha, kiểu dáng thanh lịch, màu sắc nền nã. Nữ ca sĩ để kiểu tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, phù hợp trang phục. Trong khi đó, Tô Minh Đức diện suit tông đen - trắng lịch lãm. Khoảnh khắc chung đôi của vợ chồng ca sĩ Ngọc Anh nhận được sự chú ý từ khán giả tới tham dự triển lãm.

Ngọc Anh và chồng Tô Minh Đức trên sàn diễn thời trang.

Ngọc Anh - Tô Minh Đức bên nhau đã 10 năm, luôn đồng hành trong cuộc sống, công việc cũng như những sân khấu biểu diễn. Ngọc Anh từng nói chồng là tri kỷ và cho biết âm nhạc chính là điều xích họ lại gần nhau.

Bên cạnh Ngọc Anh, show thời trang tối 4/7 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam còn có sự tham gia của khoảng 100 người mẫu, giới thiệu 3 bộ sưu tập gồm áo dài cưới, váy cưới, vest dành cho chú rể. Những xu hướng về chất liệu, phom dáng, màu sắc được lồng ghép khéo léo, giúp các cặp đôi có thêm nhiều gợi ý khi lên kế hoạch cho lễ cưới.

Sân khấu thời trang được lấy cảm hứng từ hình ảnh bản đồ Việt Nam, gửi gắm thông điệp kết nối văn hóa cưới của ba miền. Được dàn dựng như một khu rừng ánh sáng khổng lồ với những thân cây trắng phủ pha lê, lớp ánh sáng tím xanh tràn kín không gian và runway uốn theo hình chữ S ôm lấy đảo hoa trung tâm, sân khấu mở ra một khung cảnh thơ mộng.

Ngọc Anh và các người mẫu khoe sắc với áo dài.

Ngoài fashion show, triển lãm còn có các workshop, tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của wedding planner, nhà thiết kế... Khán giả cũng có thể trải nghiệm làm hoa cưới, thiết kế voan cô dâu, chế tác nhẫn, thử váy cưới.