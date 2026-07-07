Yến Chi đóng vai hoàng hậu Nam Phương 22 năm trước nay là PGS.TS

PGS.TS Trần Yến Chi từng để lại dấu ấn với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim “Ngọn nến hoàng cung”. Hiện tại, bà lui về đảm nhiệm việc giảng dạy, đào tạo sinh viên.

Những ngày qua, sau khi dự án Hoàng hậu cuối cùng công bố dàn diễn viên, hình tượng Nam Phương hoàng hậu đang nhận được sự quan tâm trở lại. Dân mạng, đặc biệt là giới yêu phim, thảo luận sôi nổi về những diễn viên từng đảm nhiệm vai diễn Nam Phương hoàng hậu.

Trần Yến Chi trong Ngọn nến hoàng cung.

Một trong số cái tên đang được nhắc tới nhiều nhất là bà Trần Yến Chi. Nữ diễn viên sinh năm 1967 hóa thân vợ của vua Bảo Đại trong phim truyền hình Ngọn nến hoàng cung ra mắt năm 2004.

Sau bộ phim này, bà Trần Yến Chi chỉ xuất hiện trong một số dự án phim rồi dần lui về tập trung giảng dạy, nghiên cứu. Bà có tấm bằng Tiến sĩ Nghệ thuật học và được phong học hàm Phó Giáo sư.

Những năm qua, bà Trần Yến Chi gắn bó với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Bà tham gia giảng dạy và công tác quản lý đào tạo, góp phần tạo ra những thế hệ diễn viên mới cho màn ảnh Việt.

Năm 2023, bà Trần Yến Chi được báo Người Lao Động trao giải Mai Vàng tri ân nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ đối với nền sân khấu, điện ảnh và công tác đào tạo nghệ thuật nước nhà.

Bà Trần Yến Chi hiện tại. Ảnh: XOD Academy.

Ở tuổi 59, bà sống khá kín tiếng, không còn đóng phim, cũng không xuất hiện trong các hoạt động showbiz. Hiện tại, bà còn là giảng viên tại một học viện đào tạo diễn xuất. Ngoài ra, bà chính là giám khảo casting cho dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng.

Trong các bức ảnh, clip được đồng nghiệp chia sẻ trên mạng xã hội, Trần Yến Chi gây ấn tượng khi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi, phong thái nền nã, dịu dàng.

Sinh năm 1967 tại Hà Nội, bà Trần Yến Chi là con gái của nhà văn, nhà biên kịch Trần Kim Thành. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà từng thi đỗ Đại học Bách khoa, sau đó thi vào trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, theo học đến năm 1990.

Bà Trần Yến Chi chính là giám khảo casting cho dự án phim Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: XOD Academy.

Vai diễn trong Ngọn nến hoàng cung đưa tên tuổi Trần Yến Chi vụt sáng, được nhiều khán giả gọi là "Nam Phương hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh". Ngoài tác phẩm này, một số dự án phim khác mà bà từng tham gia có thể kể đến Dòng sông huynh đệ, Đêm ước nguyện, Hai nửa yêu thương...