Vì sao một chai rượu vang có dung tích 750 ml?

Chai rượu vang 750ml đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp rượu vang trên toàn thế giới. Lý do cho sự phổ biến này đến từ yếu tố thương mại và thực tiễn sản xuất.

Thưởng thức rượu vang là một thứ vui tao nhã được nhiều người yêu thích. Trong ảnh, một quán bar ở Hà Nội đang rót rượu. Ảnh: Trần Hiền.

Mức 750 ml trở thành dung tích tiêu chuẩn của chai rượu vang kể từ năm 1970, sau sự ra đời của hiệp định châu Âu. Lý giải trên tờ Time Of India (Ấn Độ), các chuyên gia cho rằng dung tích này xuất phát từ lịch sử, thực tiễn sản xuất, bảo quản và yếu tố thương mại.

Vào thế kỷ thứ 18, vùng Burgundy (Pháp) bắt đầu sử dụng chai thủy tinh để bảo quản và vận chuyển rượu vang. Do quy trình sản xuất thủ công, độ dày và kích thước của chai phụ thuộc vào sức thổi của người thợ. Mức 750 ml là lượng không khí mà phổi con người có thể chứa, đồng thời cũng là thể tích điển hình để sản xuất liên tục.

Chai dung tích 750 ml có khả năng làm chậm tốc độ lão hóa của rượu vang. Theo truyền thống, các chai rượu vang được niêm phong bằng nút bần với lượng oxy nhỏ được giữ lại bên trong.

750ml là dung tích giúp cho việc sản xuất và tiêu thụ rượu vang trở nên thuận tiện hơn. Ảnh: R.N.

Các chuyên gia cho rằng loại chai có dung tích này mang lại sự cân bằng tốt giữa rượu và lượng không khí nhỏ bên dưới nút bần, giúp rượu phát triển hương vị mà không bị oxy hóa quá nhanh.

Đến thế kỷ 19, vùng Bordeaux bắt đầu xuất khẩu số lượng lớn rượu vang sang Anh. Pháp thường đo lường bằng lít, trong khi đơn vị đo lường của Anh là gallon (tương đương 4,5 lít). Để dễ chuyển đổi, phân phối và tính thuế, các nhà sản xuất đã đóng rượu trong thùng 225 lít (thùng gỗ sồi), chia tròn thành 300 chai, mỗi chai chiết chính xác 750 ml.

So với chai 375 ml hoặc 1,5 lít, dung tích này đủ lớn để mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, dễ sử dụng đối với cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Chính vì vậy, ở hiện tại, khi sử dụng thùng carton đóng rượu để bán ra thị trường, nhà sản xuất thường chọn 6 hoặc 12 chai/thùng, tương đương 4,5 hoặc 9 lít, mỗi chai 750 ml theo hệ đo lường của Anh.

Mỗi chai rượu vang 750 ml tương ứng 5-6 ly. Ảnh: Trần Hiền.

Ngoài ra, rượu cũng được đóng trong các chai tối màu để giảm thiểu ánh sáng xuyên qua và đảm bảo chất lượng rượu trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

Qua thí nghiệm, 4 nhà khoa học công tác tại khoa Sinh học Thực vật và khoa Hóa lý, trường Đại học Pécs và Đại học Eötvös Loránd (Hungary), chỉ ra vật liệu tối màu chỉ cho phép 8-37% ánh sáng xuyên qua, trong khi chai trong suốt hấp thụ đến 90% ánh sáng.