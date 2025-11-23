Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Y Tý vào mùa mây đẹp nhất năm

  • Chủ nhật, 23/11/2025 10:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Mùa săn mây ở Y Tý đang bước vào giai đoạn đẹp nhất khi Ngải Thầu Thượng liên tiếp xuất hiện biển mây dày, tràn xuống thung lũng và thu hút đông du khách tìm đến.

Những ngày này, tại thôn Ngải Thầu Thượng của xã Y Tý (Lào Cai), hiện tượng mây xuất hiện dày đặc vào buổi sáng đang bước vào thời điểm đẹp nhất năm.
Mây liên tục hình thành từ rạng sáng, tràn qua sườn núi và phủ kín các mái nhà của người Mông, biến khu vực này thành một trong những địa điểm săn mây nổi bật nhất của Y Tý đầu đông.
Theo người dân địa phương, biển mây thường dày nhất từ cuối tháng 10 đến hết tháng 12. Nhờ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn cùng khí hậu lạnh đặc trưng ở độ cao hơn 2.300m, Ngải Thầu Thượng gần như ngày nào cũng xuất hiện mây vào buổi sáng, đặc biệt khi ban đêm có sương và trời ít gió.
Những dải mây tràn từ đỉnh núi xuống thung lũng, tạo thành lớp trắng dày giống sóng biển vỗ vào các triền ruộng bậc thang đã thu hoạch xong.
Theo người dân sinh sống tại thôn Ngải Thầu Thượng, mây năm nay xuất hiện đều và kéo dài hơn mọi năm. "Từ khoảng 6h là mây đã phủ kín rồi. Có hôm đứng ngay sân nhà mà không nhìn thấy đường bên dưới. Khách lên chụp ảnh nhiều, chỉ cần đứng trước hiên là đã có mây bao quanh", người dân ở đây chia sẻ.
Tại khu vực dốc 72 quai, tuyến đường dẫn từ Tả Suối Câu lên trung tâm xã, nhiều du khách dừng lại để ngắm toàn cảnh Ngải Thầu Thượng chìm dưới lớp mây trắng.
Từ vị trí này, những mái nhà trình tường, ruộng bậc thang và cả thung lũng phía dưới ẩn hiện mờ ảo trong “biển mây” trải rộng.
Dù sở hữu cảnh quan ấn tượng, Ngải Thầu Thượng hiện vẫn ít dịch vụ du lịch. Cơ sở lưu trú chủ yếu là homestay của người dân, số lượng không nhiều và điều kiện còn đơn giản.
Chị Lý Thị Dở, một hộ dân làm homestay nhỏ cho biết vài tuần gần đây, lượng khách tăng mạnh. "Cuối tuần thường kín chỗ, nhiều nhóm phải sang ở các thôn lân cận rồi sáng sớm chạy lên săn mây. Đường khó nhưng ai cũng muốn đến đúng thời điểm mây đẹp", chị nói.
Ngoài săn mây, du khách đến Ngải Thầu Thượng còn quan tâm hai mùa khác: Mùa nước đổ từ tháng 3 đến tháng 4, khi ruộng bậc thang ánh lên màu bạc của nước mới dẫn về và mùa lúa chín tháng 9. Tuy vậy, đa số du khách cho rằng mùa mây vẫn là giai đoạn đáng đi nhất trong năm vì cảnh sắc đặc biệt và khó gặp ở nơi khác.
Với những ai yêu thích cảnh sắc vùng cao, Ngải Thầu Thượng là một trong những điểm đến đáng trải nghiệm nhất của Y Tý trong thời gian này.

