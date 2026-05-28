'Biển người' hành hương giữa 47 độ C tại Trung Đông

Những ngày cuối tháng 5, hàng triệu người Hồi giáo đổ về Mecca (Ả Rập Xê Út) để bước vào mùa hành hương Hajj 2026. Ngày 24/5, các tín đồ tập trung quanh Kaaba, công trình linh thiêng nằm giữa Thánh đường Hồi giáo lớn ở Mecca, để cầu nguyện và thực hiện nghi thức đi vòng quanh thánh địa. Giữa cái nóng oi bức của Trung Đông, dòng người trong trang phục trắng vẫn nối dài quanh khu vực này, tạo nên một trong những cuộc tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới.

Theo Reuters, Hajj là một trong 5 “trụ cột” quan trọng nhất của đạo Hồi. Mỗi người Hồi giáo đủ sức khỏe và điều kiện tài chính đều được khuyến khích thực hiện ít nhất một lần hành hương Hajj trong đời. Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết có hơn 1,5 triệu người hành hương từ nước ngoài đã đến nước này để tham gia Hajj 2026.

Ngày 26/5, dòng người hành hương tập trung tại đồng bằng Arafat để thực hiện một nghi lễ quan trọng. Từ sáng sớm, hàng triệu người đứng cầu nguyện dưới nắng nóng, xen giữa những làn sương phun làm mát được bố trí quanh khu vực. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt tiếp tục trở thành thử thách lớn với người hành hương.

Những người hành hương che ô đi bộ trong ngày cầu nguyện thứ Sáu tại Thánh đường Hồi giáo lớn ở thánh địa Mecca ngày 22/5. Đây là cách phổ biến được áp dụng để chống chọi với nhiệt độ cao và thời tiết nắng khắc nghiệt ở Ả Rập Xê Út thời điểm này.

Chính quyền Ả Rập Xê Út năm nay tăng cường các biện pháp chống nóng và chăm sóc y tế cho người hành hương khi nhiệt độ tại Mecca và các khu vực linh thiêng xung quanh được dự báo có thể lên tới 47 độ C. Những năm gần đây, nước này liên tục mở rộng hệ thống làm mát, điểm cấp cứu và lực lượng y tế để ứng phó với thời tiết cực đoan mùa Hajj.

Trên Arab News, Samya Abdul Moneim, một người hành hương đến từ Ai Cập, cho biết cô cảm thấy biết ơn khi có thể đặt chân đến Mecca để thực hiện nghi lễ Hajj. “Tôi đang ở trong trạng thái hạnh phúc và được ban phước. Thật khó để diễn tả cảm giác này”, cô chia sẻ tại Mecca hôm 25/5.

Ngày 24/5, các tín đồ Hồi giáo liên tục đi vòng quanh công trình linh thiêng nằm giữa Thánh đường Hồi giáo lớn ở Mecca. Trước đó 2 ngày, hàng nghìn người hành hương đã có mặt tại đây để chuẩn bị bước vào mùa Hajj năm nay.

Nhiều người hành hương tìm đến núi Al-Noor, nơi người Hồi giáo tin rằng nhà tiên tri Mohammad đã nhận những lời đầu tiên của kinh Koran từ thiên thần Gabriel trong hang Hira. Giữa những vách đá phủ nắng, các tín đồ cầu nguyện, nghỉ chân và lặng lẽ suy ngẫm trước khi bước vào các nghi lễ chính của Hajj, ngày 21/5.

Từ ngày 18-19/5, không khí hành hương đã bao trùm Mecca khi dòng người liên tục đổ về Thánh đường Hồi giáo lớn trước thềm Hajj. Nhiều tín đồ chạm tay vào bức tường Kaaba trong khoảnh khắc thiêng liêng sau hành trình dài đến thánh địa, trong khi những người khác lặng lẽ cầu nguyện, bước qua quảng trường phủ đầy chim bồ câu giữa tiết trời oi nóng đầu hè.

Không chỉ là hành trình tín ngưỡng, Hajj còn được xem như cuộc gặp gỡ của cộng đồng Hồi giáo toàn cầu. Người hành hương đến từ nhiều quốc gia, ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau nhưng cùng mặc trang phục Ihram màu trắng giản dị, được xem là biểu tượng cho sự bình đẳng và thanh sạch trước Thượng đế.

