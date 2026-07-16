Báo Thái: Việt Nam đang khiến ngành du lịch Thái Lan lo ngại

Doanh nghiệp du lịch Thái Lan cho rằng Việt Nam nổi lên như "đối thủ đáng gờm" nhờ tăng trưởng khách quốc tế, đặc biệt ở thị trường Trung Quốc.

Du khách quốc tế chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok, Thái Lan, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc mới của du lịch Việt Nam khi đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước và cao hơn gần 18% so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu vượt Thái Lan để trở thành điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc, với 5,3 triệu lượt khách, trong khi Thái Lan đón 4,47 triệu lượt. Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan giảm khoảng 34% sau những lo ngại về an toàn liên quan các vụ bắt cóc gắn với các trung tâm lừa đảo.

Theo The Thaiger, đà tăng trưởng của Việt Nam đang khiến ngành du lịch Thái Lan ngày càng lo ngại. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai nước vẫn còn khá lớn. Năm 2025, Thái Lan đón nhiều hơn Việt Nam khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục là quốc gia thu hút khách quốc tế nhiều nhất Đông Nam Á và đứng thứ 8 thế giới.

Khoảng cách còn thể hiện rõ ở doanh thu. Tổng thu từ du lịch của Việt Nam lần đầu vượt một triệu tỷ đồng (khoảng 39 tỷ USD ), bao gồm cả khách nội địa. Trong khi Thái Lan thu 1.530 tỷ baht từ khách quốc tế. Tính cả khách nội địa, tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 2.600 tỷ baht, tương đương khoảng 80 tỷ USD .

Du khách quốc tế khám phá Bangkok, Thái Lan, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Cựu Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn nhận định nguyên nhân nằm ở mô hình phát triển. Ông cho rằng tăng trưởng du lịch của Việt Nam hiện vẫn chủ yếu dựa vào số lượng khách, trong khi Thái Lan tạo ra giá trị chi tiêu cao hơn.

Khách quốc tế đến Thái Lan lưu trú trung bình hơn 9 ngày và chi khoảng 47.000 baht mỗi chuyến đi. Thị trường khách đường dài phát triển giúp nước này đón hơn 10 triệu du khách có mức chi tiêu cao trong năm 2025.

Tờ báo Thái Lan đánh giá dù tăng trưởng nhanh, Việt Nam vẫn còn khoảng cách với Thái Lan về nền tảng phát triển du lịch. Nguồn cung khách sạn, khu nghỉ dưỡng và hạ tầng hàng không của Việt Nam đang mở rộng nhanh hơn tốc độ xây dựng thương hiệu điểm đến.

Tạp chí Fortune nhận định Thái Lan mất gần nửa thế kỷ để xây dựng hình ảnh điểm đến toàn cầu, chất lượng dịch vụ và lượng khách quay trở lại ổn định. Trong khi đó, Việt Nam có thể đối mặt với bài toán ngược lại: hạ tầng phát triển nhanh nhưng nếu tốc độ tăng trưởng du lịch chững lại, lượng khách có thể không đủ để khai thác hết công suất.

Du khách quốc tế khám phá vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan cũng đối mặt nhiều sức ép khiến khoảng cách với Việt Nam dần thu hẹp. Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA) cảnh báo nếu không thay đổi trong 5-10 năm tới, nước này có nguy cơ mất nhóm khách Gen Z, người làm việc từ xa (digital nomad) và thế hệ khách Trung Quốc mới vào tay Việt Nam.

ATTA cho rằng Thái Lan cần chuyển trọng tâm từ chạy theo số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, coi an toàn là ưu tiên quốc gia và làm mới các sản phẩm du lịch thay vì tiếp tục khai thác những mô hình cũ.

Theo các chuyên gia, khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và Thái Lan hiện nằm ở tốc độ tăng trưởng. Việt Nam không nhất thiết phải vượt Thái Lan ở từng lĩnh vực. Chỉ cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong khi Thái Lan tiếp tục tăng trưởng chậm, khoảng cách giữa hai nước sẽ ngày càng thu hẹp.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Thái Lan vẫn được ghi nhận là thị trường du lịch lớn hơn Việt Nam. Nhiều chuyên gia dự báo việc Việt Nam có thể vượt Thái Lan trong tương lai hay không sẽ phụ thuộc không chỉ vào tốc độ phát triển của Việt Nam mà còn vào khả năng cải cách và thích ứng của chính Thái Lan.

Du khách quốc tế tham quan phố Tây Bùi Viện (TP.HCM), phố cà phê đường tàu (Hà Nội), Bưu điện TP.HCM và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Quang Thông, Châu Sa, Linh Huỳnh, Đinh Hà.