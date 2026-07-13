Nhạc công kể phút lửa thiêu rụi quán bar làm 27 người chết ở Thái Lan

Rong Beer Na Lat Phrao, quán bar kết hợp biểu diễn nhạc sống nổi tiếng Bangkok (Thái Lan), xảy ra hỏa hoạn rạng sáng 13/7 khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Cảnh sát pháp y kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 27 người thiệt mạng tại Bangkok, Thái Lan, ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

Nằm trên đường Lat Phrao, quận Chatuchak, phía Bắc Bangkok, Rong Beer Na Lat Phrao (còn gọi là Na Ladprao) là địa điểm biểu diễn nhạc sống quen thuộc với người dân địa phương, nằm trong một tòa nhà bê tông một tầng.

Quán bar/pub tọa lạc trong khu thương mại sầm uất, gần ga tàu điện ngầm Phahon Yothin, 2 trung tâm thương mại Union Mall và Central Ladprao, rạp chiếu phim, công viên Chatuchak và chợ cuối tuần Chatuchak - điểm đến thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước mỗi dịp cuối tuần.

Trên trang Facebook, quán thường quảng bá các đêm diễn của nhiều ca sĩ, ban nhạc Thái Lan. Cơ sở có sân khấu biểu diễn nhạc sống, 2 quầy bar, khu bếp, sức chứa hơn 300 khách và 4 lối thoát hiểm.

Theo Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, Rong Beer Na Lat Phrao hoạt động hợp pháp, được cấp phép tổ chức biểu diễn âm nhạc và đã được cơ quan chức năng kiểm tra vào tháng 4. Dẫn lời nhân viên phục vụ, ông cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng 300 khách bên trong, trong khi những ngày bình thường quán đón khoảng 600-700 khách mỗi tối.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 27 người thiệt mạng tại Bangkok, Thái Lan, ngày 13/7. Ảnh: Reuters, CNA.

Vụ cháy khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Theo lời kể của các nhạc công, dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện tại khu vực tủ điện (cầu dao) gần sân khấu. Sau khi điện bị cắt, một tiếng nổ lớn vang lên rồi ngọn lửa nhanh chóng bùng phát.

Theo lãnh đạo Bangkok, lửa lan dọc theo trần nhà về phía cửa ra vào chính, khiến nhiều khách hoảng loạn chạy về phía sau, nơi có các lối thoát hiểm. Tuy nhiên, một số người mất phương hướng và chạy nhầm vào khu vực nhà vệ sinh. Nhiều nạn nhân bất tỉnh trong nhà vệ sinh hoặc ngay trước cửa thoát hiểm, vô tình cản trở đường thoát của những người phía sau.

Một thành viên ban nhạc biểu diễn tại quán, trên đầu vẫn quấn băng sau khi bị thương, kể rằng anh nhìn thấy khói bốc xuống từ phía trên sân khấu trước khi điện bị cắt, rồi hàng loạt tiếng nổ vang lên. "Tôi đến đây cùng 11 người, gồm các thành viên ban nhạc và bạn bè. Đến giờ chúng tôi mới xác định được tung tích của khoảng 5-6 người", anh nói.

Một thành viên ban nhạc khác nhớ lại căn phòng nhanh chóng chìm trong khói sau khi điện bị ngắt, rồi xảy ra tiếng nổ lớn kèm theo lửa bùng phát. "Sau vụ nổ, tôi không thấy ai còn chạy được. Hầu hết mọi người đều nằm dưới sàn và kêu cứu", người này kể.

Anh đã chạy khoảng 5 m từ sân khấu đến cửa ra vào trong bóng tối đặc quánh khói đến mức "không có oxy để thở".

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường vụ cháy quán Rong Beer Na Lat Phrao tại Bangkok, Thái Lan, ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

Sau khi đám cháy được khống chế, bên trong quán chỉ còn lại những bộ bàn ghế, ghế bar và bộ trống trên sân khấu bị cháy đen. Nhiều cửa kính vỡ, nhạc cụ hư hỏng, giày dép của các nạn nhân nằm rải rác bên ngoài hiện trường. Các điều tra viên tiếp tục khám nghiệm để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Đây không phải lần đầu Thái Lan xảy ra thảm kịch tại các cơ sở giải trí. Năm 2022, vụ cháy quán nhạc Mountain B ở tỉnh Chon Buri khiến 26 người thiệt mạng. Trước đó, vụ cháy hộp đêm Santika tại Bangkok trong đêm giao thừa năm 2009 cướp đi sinh mạng của 66 người và làm hơn 200 người bị thương. Nguyên nhân được xác định là do màn bắn pháo hoa trong nhà.

Cháy quán bar ở Bangkok, 27 người thiệt mạng Tối 12/7 xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 27 người chết, 22 người bị thương nặng.