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Thế giới

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thái Lan mở cuộc kiểm tra toàn diện

  • Thứ hai, 13/7/2026 10:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày 13/7 đã tăng lên ít nhất 90 người.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 0h02 ngày 13/7 tại nhà hàng Rong Beer Na Lat Phrao, quận Chatuchak, thời điểm bên trong đang có rất đông khách hàng. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

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Hiện trường vụ cháy rạng sáng ngày 13/7/2026 tại quận Chatuchak, Bangkok. Nguồn: VP Thủ tướng Thái Lan.

Cập nhật về tình hình thương vong và tiến độ giải cứu, Thống đốc thủ đô Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã khiến 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó có 22 trường hợp bị thương nặng. Lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường chỉ khoảng 5 phút sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng rất nhanh”.

Thông tin về diễn biến ban đầu của vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết: “Nhạc công biểu diễn tại nhà hàng nhìn thấy có khói bốc ra từ khu vực cầu dao trên sân khấu biểu diễn, sau đó toàn bộ nhà hàng mất điện và có tiếng nổ vang lên. Hiện cần chờ lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân chính xác vụ cháy”.

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Chính quyền thủ đô Bangkok đang tiến hành các công tác xác minh thông tin nạn nhân. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan.

Theo giới chức Thái Lan, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh do các vật liệu trang trí dễ cháy sử dụng trên trần nhà, đồng thời tạo ra một lượng lớn khói độc. Mặc dù nhà hàng có bố trí lối thoát hiểm phía sau, song trong lúc hoảng loạn, nhiều người đã chạy nhầm vào khu vệ sinh ở cuối tòa nhà và không kịp thoát ra ngoài. Nhận định ban đầu từ cơ quan y tế cho thấy, phần lớn các nạn nhân tử vong là do hít phải khói độc.

Hiện tại, các cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân, đồng thời mở cuộc kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại nhà hàng này.

Cháy quán bar ở Bangkok, 27 người thiệt mạng Tối 12/7 xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 27 người chết, 22 người bị thương nặng.

Cháy dữ dội tại quán bar ở Bangkok, 27 người thiệt mạng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết đã tìm thấy 27 thi thể trong vụ cháy quán bar nghiêm trọng nhất ở nước này trong nhiều năm qua.

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PV/VOV-Bangkok

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  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
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