Cháy dữ dội tại quán bar ở Bangkok, 27 người thiệt mạng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết đã tìm thấy 27 thi thể trong vụ cháy quán bar nghiêm trọng nhất ở nước này trong nhiều năm qua.

Cháy quán bar ở Bangkok, 27 người thiệt mạng Tối 12/7 xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 27 người chết, 22 người bị thương nặng.

Tối 12/7 (giờ địa phương) xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 27 người chết, 22 người bị thương nguy kịch. Đây là một trong những vụ cháy gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây, theo hãng tin Reuters.

Các đoạn video do lực lượng cứu hộ chia sẻ trên mạng cho thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói và lửa cuồn cuộn phun ra từ cửa trước của quán Na Ladprao ở phía bắc thủ đô Bangkok. Vụ việc xảy ra lúc 23h57 tối 12/7.

"Chúng tôi đã tìm thấy 27 thi thể, những người khác đang được chuyển đến bệnh viện", Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói sau khi đến hiện trường vụ cháy.

Dẫn lời các nạn nhân sống sót, ông Anutin cho biết sau khi đám cháy bùng phát, khói nhanh chóng bao trùm quán bar, khiến nhiều người phải chạy về phía cuối quán, gần khu vực nhà vệ sinh, nhưng cơ sở này không có lối thoát hiểm.

Hiện trường vụ cháy ở một quán bar tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 12/7. Ảnh: Reuters.

Ông Suriyachai Rawiwan, Giám đốc Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai thuộc Chính quyền đô thị Bangkok, cho biết thêm rằng 63 người bị thương trong vụ việc đã được đưa vào bệnh viện. Trong số những người bị thương, có 22 người trong tình trạng nguy kịch.

"Số người thiệt mạng hiện đã dừng ở mức 27", ông nói với Reuters.

Theo ông Suriyachai, khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, ngọn lửa bùng phát từ phía trước sân khấu của quán đã thiêu rụi gần như toàn bộ khu vực.

"Chúng tôi phải chờ cảnh sát điều tra", ông nói thêm.

Tỉnh trưởng Bangkok - ông Chadchart Sittipunt nói rằng quán bar có đầy đủ giấy phép hoạt động và được trang bị lối thoát hiểm. Tuy nhiên, đám cháy lan quá nhanh, khói nhanh chóng bao trùm căn phòng, khiến khách bên trong có thể rất khó thoát thân.

Một thành viên ban nhạc biểu diễn tại quán nói với truyền thông địa phương rằng sau khi hệ thống đèn chập chờn rồi tắt trong chốc lát, khói bất ngờ tràn ngập căn phòng, tiếp đó là một vụ nổ lớn và hỏa hoạn.

"Sau vụ nổ, tôi không thấy ai cố chạy cả. Hầu hết mọi người đều nằm dưới sàn và kêu cứu. Tôi chạy từ sân khấu về phía cửa, chỉ khoảng 5 m. Xung quanh tối đen, đầy khói và không còn không khí để thở", người này nói với các phóng viên nhưng không tiết lộ danh tính.

Rạng sáng 13/7, lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường khi các thi thể được chuẩn bị để đưa đi và các chuyên gia pháp y thu thập chứng cứ nhằm hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân.

Các thi thể được đánh số nằm thành hai hàng chờ đưa khỏi hiện trường, xung quanh là đông đảo nhân viên cứu hộ.