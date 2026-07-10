Thủ tướng Thái Lan song ca cùng Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul tạo bất ngờ khi cùng biểu diễn ca khúc My Way trong tiệc chiêu đãi sau cuộc hội đàm song phương.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trổ tài chơi kèn saxophone với giai điệu My Way, trong khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cầm micro, khoác vai người đồng cấp và cùng hòa giọng trong bầu không khí vui vẻ, thân tình. Ảnh: Thairath.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có màn trình diễn âm nhạc bất ngờ trong bữa tiệc trưa chính thức tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia ở thành phố Putrajaya (Malaysia) ngày 9/7.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, ông Anwar đã trực tiếp mời người đồng cấp Thái Lan lên sân khấu. Thủ tướng Anutin cầm kèn saxophone thể hiện giai điệu của My Way - ca khúc nổi tiếng gắn liền với giọng ca huyền thoại Frank Sinatra - trong khi ông Anwar cầm micro, khoác vai đồng cấp và cùng hòa giọng trong bầu không khí thân mật, sôi động.

Sau phần trình diễn trên sân khấu, hai nhà lãnh đạo tiếp tục biểu diễn ngay tại khu vực bàn tiệc, nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ các quan khách. Cả hai sau đó còn cùng thể hiện ca khúc Can't Help Falling in Love của Elvis Presley.

Theo Thairath, trước khi chương trình bắt đầu, chính Thủ tướng Anwar đã lên sân khấu kiểm tra hệ thống âm thanh và nhạc cụ để bảo đảm mọi thứ sẵn sàng cho màn biểu diễn.

Thủ tướng Thái Lan thổi saxophone, song ca cùng lãnh đạo Malaysia Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul khi cùng trình diễn My Way và Can't Help Falling in Love trong tiệc chiêu đãi tại Putrajaya ngày 9/7.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ratchada Thanadirek cũng chia sẻ hình ảnh này trên Facebook với dòng trạng thái: "Hai người bạn tri kỷ thuộc hai thế hệ: Thủ tướng Anutin thổi kèn saxophone, còn Thủ tướng Anwar thể hiện ca khúc My Way trong tiệc chiêu đãi chính thức sau cuộc hội đàm song phương".

Trước tiệc chiêu đãi, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm và thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết Malaysia và Thái Lan đã giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong lĩnh vực thủy sản, đồng thời đặt mục tiêu mở cửa trở lại các thị trường bị ảnh hưởng trong vòng một tuần, theo Khaosod.

Hai bên cũng tái khẳng định quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 30 tỷ USD trong thời gian tới.

Ngoài ra, Malaysia và Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác nhằm củng cố chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng và công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy đầu tư, phát triển du lịch và tạo thêm việc làm tại các khu vực biên giới.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà lãnh đạo thế giới thu hút sự chú ý bằng những màn trình diễn âm nhạc bên lề các hoạt động ngoại giao.

Tối 8/6, trong tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì bên lề Hội nghị Tương lai ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul biểu diễn khả năng chơi đàn T’rưng, nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Đàn T’rưng có nét tương đồng với đàn Ranat Ek (mộc cầm) của Thái Lan. Ông Anutin trình diễn giai điệu Sabai Sabai, một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, nói về sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống. Màn trình diễn gây bất ngờ này đã tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp, đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan biểu diễn đàn T’rưng trong tiệc chiêu đãi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trình diễn giai điệu Sabai Sabai, một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, nói về sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống.

Đầu năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng khiến các đại biểu bất ngờ khi cùng chơi trống tại lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh song phương ở tỉnh Nara.

Hai nhà lãnh đạo đã biểu diễn nhiều ca khúc K-pop, trong đó có bản hit Dynamite của nhóm BTS, trước khi trao tặng nhau đôi dùi trống có chữ ký làm kỷ niệm.

Tổng thống Hàn cùng Thủ tướng Nhật chơi trống Sau cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/1 tại thành phố Nara (Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cùng đánh trống, trình diễn hai ca khúc K-pop nổi tiếng Dynamite và Golden.