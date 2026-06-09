Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nâng tầm hợp tác toàn diện với Thái Lan

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Thái Lan đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả hội đàm rất thành công với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Hai bên đã đề ra biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là kết quả chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua. Thủ tướng Thái Lan khẳng định Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác tin cậy. Thủ tướng cho biết tham gia Đoàn Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có 3 Phó thủ tướng, 6 Bộ trưởng, các Tư lệnh quân, binh chủng và thư ký các bộ, ngành, thể hiện sự coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng mạnh mẽ và thực chất hơn.