Lầu Năm Góc thay đổi con số binh sĩ Mỹ thương vong

Lầu Năm Góc ngày 26/7 cập nhật cơ sở dữ liệu về số lượng binh sĩ Mỹ thương vong trong chiến sự tại Iran. Theo đó, cơ quan này ghi nhận có thêm khoảng 140 binh sĩ Mỹ bị thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong lễ tiếp nhận hài cốt các quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân Dover ở Dover, bang Delaware, Mỹ, ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) vừa bổ sung một hạng mục theo dõi mới mang tên "Thương vong trong các hoạt động ở nước ngoài", dùng để thống kê số quân nhân Mỹ thiệt mạng và bị thương "tính từ ngày 7/7".

Mốc ngày 7/7 trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bắt đầu đợt xung đột mới với Iran trong thông báo gửi tới Quốc hội, dựa theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh.

Theo phương thức thống kê mới, các trường hợp binh sĩ Mỹ thương vong kể ngày 7/7 - thời điểm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, giao tranh leo thang trở lại, sẽ không còn được liệt kê cùng các trường hợp đã được thống kê từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2.

Thay vào đó, các con số thống kê mới sẽ được chuyển sang một trang mới mang tên "Thương vong trong các hoạt động ở nước ngoài". Điều này đồng nghĩa muốn có số liệu đầy đủ về tổng số lượng binh sĩ Mỹ thương vong trong chiến sự Iran, truyền thông Mỹ phải cộng dữ liệu từ hai trang riêng biệt.

Theo số liệu chính thức mới, có thêm 207 binh sĩ Mỹ bị thương kể từ ngày 7/7, nâng tổng số quân nhân Mỹ bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2 lên 624 người. Tổng số binh sĩ thiệt mạng hiện được ghi nhận là 18.

Lầu Năm Góc đã nhận được nhiều câu hỏi từ giới truyền thông và các nhà lập pháp Mỹ trong tuần qua, khi số liệu về quân nhân thiệt mạng và bị thương trên Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng có thời điểm giảm xuống so với con số đã được ghi nhận trước đó.

Ngày 24/7, 12 nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã gửi thư tới Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, yêu cầu giải thích nguyên nhân, đồng thời yêu cầu cung cấp "bản thống kê đầy đủ" về số quân nhân thiệt mạng và bị thương.

Các thượng nghị sĩ viết trong thư: "Người dân Mỹ, Quốc hội, các quân nhân và gia đình họ có quyền được biết đầy đủ và chính xác về cái giá phải trả cho chiến tranh. Những thông tin hiện được công bố cho thấy Bộ Chiến tranh chưa nhất quán trong việc cung cấp kịp thời và đầy đủ số liệu thương vong trong xung đột”.

Quyền Thư ký Báo chí Bộ Chiến tranh Mỹ Joel Valdez khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 24/7 rằng việc số liệu có thời điểm sụt giảm là do "sự gián đoạn dữ liệu tạm thời trên website Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng".