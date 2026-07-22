Iran tuyên bố thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Hãng tin IRNA đưa tin IRGC ngày 21/7 tuyên bố lực lượng không quân của họ đã tấn công một khu vực đóng quân của binh sĩ Mỹ al-Rukban, Jordan, khiến quân nhân Mỹ thương vong.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (RGC) cho biết cuộc tấn công được tiến hành trong khuôn khổ đợt không kích thứ 24 của Chiến dịch Nasr 2.

IRGC mô tả đây là sự tiếp nối các hoạt động mà lực lượng này đang tiến hành nhằm “trừng phạt Mỹ”.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi hai quân nhân Mỹ thiệt mạng, một quân nhân khác mất tích trong vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Hiện thi thể của quân nhân mất tích đã được lực lượng Mỹ tìm thấy. Trong tuần qua, một quân nhân Mỹ khác ở miền bắc Iraq thiệt mạng trong quá trình xử lý, kích nổ có kiểm soát những vật liệu nổ chưa phát nổ thu được từ một UAV tự sát của Iran. Tuy nhiên, phía Iran không đưa ra các bằng chứng cho thông tin trên.

Trong những ngày qua, Iran liên tục đáp trả vào các căn cứ đồn trú của Mỹ tại khu vực khiến hạ tầng điện, nước bị ảnh hưởng nặng. Ngày 21/7 Kuwait đã triệu tập Đại sứ Iran, ông Mohammad Toutounchi, sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu chở dầu của Kuwait, khiến nhiều thuyền viên bị thương, theo Al Jazeera.

Thông báo cũng cho biết trong cuộc gặp với đại sứ Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait Hamad Suleiman Mashaan al-Mashaan đã lên án các cuộc tấn công mà ông gọi là "phi pháp" của Iran nhằm vào Kuwait kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/7 tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran nếu Tehran không chấm dứt các hành động đe dọa lực lượng Mỹ và an ninh hàng hải Trung Đông, đồng thời khẳng định sẽ ngăn chặn nước này khôi phục chương trình hạt nhân. Ông lưu ý Washington cho đến nay vẫn giữ thái độ "rất kiềm chế".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cảnh báo nếu xung đột tiếp diễn, Mỹ có thể mở rộng không kích sang các hạ tầng chiến lược của Iran như cơ sở năng lượng, cầu đường và các công trình quân sự.

Tổng thống Mỹ cho biết Houthi hiện chưa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ hành động nếu điều đó xảy ra. "Cho đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Nếu xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý", ông Trump nói.

Ông Trump cũng xác nhận 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, trong đó có 4 người tử vong trong các cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan và Iraq những ngày gần đây.

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Washington sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào tàu thương mại bằng những đòn đánh “mạnh gấp 10 lần”, khẳng định quân đội Mỹ đang liên tục làm suy yếu năng lực của đối phương mỗi đêm.

“Iran đã được trao mọi cơ hội để đàm phán và chứng minh họ là bên hợp lý trong vấn đề eo biển Hormuz. Nhưng nếu họ nổ súng vào tàu thương mại, chúng tôi sẽ tấn công họ mạnh gấp 10 lần như Tổng thống đã nói”, ông Hegseth tuyên bố.

Lãnh tụ Tối cao tăng vai trò trong bộ máy lãnh đạo Iran

Tổng thống Iran cho biết tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang tham gia nhiều hơn vào việc chỉ đạo chiến lược của chính phủ.

Tổng thống Iran nói tân Lãnh tụ Tối cao đang trực tiếp chỉ đạo nhiều hơn. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin ngày 21/7, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết hiện ông có "sự tiếp cận lớn hơn" với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei và mọi hoạt động của chính phủ đều theo chỉ đạo của Lãnh tụ Tối cao.

Ông Pezeshkian khẳng định các chính sách của Iran sẽ tiếp tục được triển khai dưới sự lãnh đạo của ông Khamenei.

Những phát biểu này cho thấy giới chức Iran đang tìm cách khẳng định rằng lãnh tụ 56 tuổi vẫn trực tiếp điều hành đất nước và giữ vai trò quyết định trong các vấn đề hệ trọng, bao gồm cả cuộc chiến với Mỹ.

Ông Khamenei được cho là đã bị thương, và có thể mang thương tật, trong chính đợt không kích đã lấy đi mạng sống của cha ông, cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột (28/2). Kể từ khi được bầu làm Lãnh tụ Tối cao vào khoảng ngày 9/3, tân Lãnh tụ Tối cao này chỉ ra các tuyên bố bằng văn bản.

Hầu hết các thông điệp của ông đều cho thấy quan điểm cứng rắn đối với Mỹ và Israel, đồng thời quyết tâm bảo đảm Cộng hòa Hồi giáo tiếp tục kiểm soát tuyến giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump thừa nhận Iran 'lọt lưới' đòn tập kích ở Jordan

Trong buổi tiếp Tổng thống Lebanon Aoun tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ khẳng định lực lượng Mỹ đang làm suy yếu quân đội Iran "ở mức độ vượt ngoài tưởng tượng".

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, ông thừa nhận: "Họ đúng là đã xuyên thủng được hàng rào tại Jordan. Thật không may, nếu có lực lượng vận hành khác ở đó, điều này đã không xảy ra". Tổng thống Mỹ Donald Trump không giải thích cụ thể về "lực lượng vận hành khác" này là ai.

Tuần trước, quân đội Mỹ ghi nhận hai binh sĩ thiệt mạng và bốn người phải cấp cứu sau đòn tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Cùng ngày 21/7 (giờ địa phương), phát biểu với các phóng viên, ông Trump cho biết người Iran “đang khao khát gặp mặt để tìm cách chấm dứt chiến tranh, bởi họ đang bị tổn thất nặng nề”.

“Họ rất khao khát được gặp, nhưng chừng nào họ chưa sẵn sàng cho một cuộc gặp mang tính thực chất, chúng tôi sẽ không quan tâm”, ông Trump nói thêm.

Iran tuyên bố phá hủy trung tâm dữ liệu Amazon tại Bahrain

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Ba tuyên bố Lực lượng Hàng không Vũ trụ của họ đã phóng nhiều tên lửa hành trình, phá hủy hạ tầng dữ liệu trung tâm của tập đoàn Amazon tại Bahrain.

Biểu tượng Amazon Web Services (AWS) tại East Palo Alto, California, tháng 4/2022. Ảnh: Adobe Stock.

Theo tuyên bố từ văn phòng quan hệ công chúng của IRGC, các hệ thống phòng không và trạm ra-đa của Mỹ tại hai khu vực Muharraq và Riffa thuộc Bahrain cũng nằm trong danh sách mục tiêu bị tập kích. IRGC khẳng định đòn tấn công này nhằm đáp trả hành động mà họ gọi là "sự xâm lược quân sự của Mỹ vào các cơ sở dân sự đang xây dựng tại Darkhovin".

Amazon Web Services (AWS) đã khai trương dịch vụ đám mây Bahrain (ME-South-1) vào năm 2019, đánh dấu khu vực trung tâm dữ liệu đầu tiên của công ty tại Trung Đông. Hạ tầng này phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ trên khắp khu vực Vùng Vịnh, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo cùng những dịch vụ kỹ thuật số khác.

Mặc dù vậy, hạ tầng này liên tục chịu ảnh hưởng bởi xung đột khu vực trong những tháng gần đây. Vào tháng 3, Amazon cho biết dịch vụ đám mây Bahrain của hãng đã bị gián đoạn do hoạt động của máy bay không người lái, buộc khách hàng phải chuyển khối lượng công việc sang các dịch vụ khác trong thời gian khắc phục sự cố.

Trước đó, Amazon xác nhận một cơ sở tại Bahrain đã chịu tổn hại vật lý do đòn tập kích drone ở khu vực lân cận, trong khi hai trung tâm dữ liệu của hãng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị trúng đạn trực tiếp.

Doanh nghiệp cho biết các sự cố đã gây hư hại kết cấu, gián đoạn nguồn điện và làm suy giảm khả năng cung cấp các dịch vụ bao gồm Amazon EC2, S3, DynamoDB, Lambda và RDS, ảnh hưởng đến các khách hàng trên toàn khu vực Vùng Vịnh.

Tình báo Israel: Iran chuyển hàng nghìn máy ly tâm vào lòng núi

Tình báo Israel tin rằng Tehran đã di chuyển hàng nghìn máy ly tâm làm giàu uranium vào các đường hầm sâu bên trong cơ sở Núi Pickaxe kể từ mùa thu năm 2025.

Ảnh vệ tinh cho thấy các phương tiện xuất hiện tại một lối vào hệ thống đường hầm bên trong núi Pickaxe ngày 21/6. Ảnh: Vantor/Reuters.

Sau các đợt ném bom của Mỹ và Israel hồi tháng 6/2025, Tehran có thể đã đưa các máy ly tâm còn hoạt động đến cơ sở Núi Pickaxe, nhằm giảm thiểu nguy cơ các máy này bị phá hủy, nếu xảy ra thêm các vụ tấn công.

Theo Wall Street Journal, Israel đã chia sẻ các thông tin tình báo này cho phía Mỹ. Giới chức Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hiện chưa bình luận về thông tin này.

Máy ly tâm là thiết bị được sử dụng để quay khí uranium, tách đồng vị để làm giàu vật liệu cho năng lượng hạt nhân dân sự hoặc quân sự. Trước nay, Iran luôn phủ nhận việc muốn chế tạo vũ khí hạt nhân.

Chưa rõ số máy ly tâm được di chuyển vào khu vực Núi Pickaxe là máy từ cơ sở nào. Việc đặt các máy ly tâm tại khu vực Núi Pickaxe không đồng nghĩa với việc Iran đang xây dựng cơ sở làm giàu uranium tại đó.

Dù vậy, trong quá trình Mỹ đã gia tăng các đợt tập kích vào Iran suốt 10 ngày qua, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công cơ sở Núi Pickaxe, đồng thời cho biết chính quyền của ông vẫn đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động diễn ra xung quanh các cửa hầm.

Ảnh vệ tinh cho thấy các lối vào đường hầm bên trong núi Pickaxe. Ảnh: Vantor/ Reuters.

Theo Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), khu phức hợp Núi Pickaxe được đào sâu hơn 100 m dưới lớp đá nền, khiến công trình nằm sâu và được gia cố kiên cố. Việc tấn công tới độ sâu như vậy được đánh giá là rất khó khăn, ngay cả đối với các loại bom xuyên boong-ke hiện đại nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Nhờ nằm sâu dưới lớp đá tự nhiên, cơ sở Núi Pickaxe được đánh giá là có khả năng chống chịu cao trước các cuộc tấn công, khiến nơi đây đang trở thành một trong những mục tiêu trọng tâm trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran hiện không cho phép các thanh tra viên tiếp cận cơ sở Núi Pickaxe, đồng thời từ chối cung cấp thông tin về kế hoạch hoạt động tại đây.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi hồi tháng 3 lưu ý rằng Tehran từng thông báo về "ý định triển khai hoạt động hạt nhân" tại địa điểm này từ năm 2021.

Trước đây, Tehran từng khẳng định cơ sở này chỉ sử dụng làm nhà máy sản xuất và lắp ráp các máy ly tâm tiên tiến, không phải cơ sở làm giàu uranium.

Theo CNN, trong bối cảnh các lực lượng đang ở trạng thái báo động cao, Israel đã chuẩn bị các phương án tác chiến cho kịch bản xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Dù vậy, theo ba nguồn tin từ Israel, Tel Aviv hiện vẫn đứng ngoài cuộc và chưa có kế hoạch tham chiến ngay lập tức.

Tên lửa Iran lọt lưới phòng không Patriot của Mỹ Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại thời điểm các tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng căn cứ không quân Mỹ ở Jordan.