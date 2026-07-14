Ông Trump dọa tấn công pháo đài hạt nhân của Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công Kuh-e Kolang Gaz La, còn gọi là "Pickaxe Mountain" - một cơ sở hạt nhân nằm sâu trong hệ thống đường hầm thuộc dãy Zagros ở Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi sẽ đánh sập Pickaxe Mountain. Hãy bảo người Iran chuẩn bị sẵn sàng", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngày 13/7.

"Chúng tôi đang theo dõi (Pickaxe Mountain) rất sát. Chúng tôi không thấy bất kỳ hoạt động nào ở đó. Họ đang gặp rất nhiều khó khăn với chương trình hạt nhân của mình. Mỗi khi nghe nói về nó, chúng tôi lại đánh phá nó. Vì thế họ không thích nhắc đến chuyện đó. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ sớm ra tay với Pickaxe", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Theo Reuters, Pickaxe Mountain nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran, vốn đã bị hư hại nặng. Đây là một địa điểm được gia cố kiên cố, bao gồm hai tổ hợp đường hầm được chôn sâu dưới lòng đất tới khoảng 2.000 feet (khoảng 610 mét) dưới lớp đá granite và bị nghi ngờ là nơi đặt các cơ sở làm giàu uranium cũng như kho dự trữ uranium.

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngay cả những loại bom xuyên boong-ke mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ cũng không thể xuyên tới cơ sở này.

Mỹ lần đầu dùng xuồng không người lái tấn công Iran Theo CENTCOM, ba xuồng không người lái Corsair đã tấn công cơ sở bảo dưỡng tàu và một tàu ngầm của Iran, đánh dấu lần đầu quân đội Mỹ triển khai khí tài này trong tác chiến.

Cơ sở Pickaxe Mountain, nằm ở trung tâm bức ảnh, cách cơ sở hạt nhân Natanz khoảng 1,6 km về phía nam. Ảnh: Vantor.

Cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ áp đặt lại phong tỏa trên biển tại eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố: "Các đợt không kích này sẽ tiếp tục khiến lực lượng Iran phải trả giá đắt và làm suy giảm năng lực của họ trong việc tấn công dân thường vô tội cũng như các tàu thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz".

Đây là ngày thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Trong tuần trước, quân đội Mỹ đã thực hiện 4 đợt không kích riêng rẽ nhằm vào Tehran. Giới chức Mỹ mô tả đây là hành động đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại đang tìm cách đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

"Tối nay chúng tôi sẽ giáng cho họ những đòn tấn công rất mạnh, và ngày mai cũng vậy. Họ hoàn toàn không thể làm gì để ngăn cản điều đó", ông Trump nhấn mạnh.

Hơn 12 máy bay quân sự Mỹ trên không phận Trung Đông

Rạng sáng thứ Ba, ít nhất 12 máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên không phận Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.

Máy bay Mỹ xuất kích tấn công Iran Rạng sáng thứ Ba, ít nhất 12 máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên không phận Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay từ FlightRadar 24 cho thấy biên đội máy bay này đang hoạt động ngoài khơi bờ biển UAE thuộc Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và trên không phận Ả Rập Xê Út. Động thái này diễn ra cùng thời điểm Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp vào Iran.

Tính đến 8:00 tối giờ ET (3h30 sáng giờ địa phương tại Iran), lực lượng trên không được triển khai bao gồm 9 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R và 2 chiếc KC-46A. Dữ liệu radar cũng ghi nhận sự xuất hiện của các máy bay tình báo và giám sát, trong đó có một máy bay Kiểm soát và Cảnh báo Sớm Trên không E3-B Sentry và một máy bay tuần thám hải quân Poseidon P-8.

Hệ thống E3-B cung cấp năng lực giám sát chiến trường trên không gian rộng tới 120.000 dặm vuông (xấp xỉ 310.800 km2), bao quát từ mặt đất lên đến tầng bình lưu. Khí tài này có khả năng bám bắt đồng thời khoảng 600 mục tiêu, từ máy bay, tên lửa, máy bay không người lái cỡ lớn cho đến các xe tăng di chuyển trên mặt đất.

Mỹ tấn công Iran Mỹ không kích nhiều giờ nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong loạt tấn công mới nhất. Rạng sáng 13/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực vùng Vịnh.