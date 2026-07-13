Binh sĩ Mỹ tố chỉ huy lơ là trước mối đe dọa UAV Iran

Các binh sĩ Mỹ sống sót sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào một cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait cáo buộc cấp chỉ huy đã đánh giá chưa đầy đủ các nguy cơ an ninh tại cảng Shuwaikh.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công tại Farwaniya, Kuwait ngày 25/3. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thông tin trên được truyền thông phương Tây đăng tải ngày 10/7, dẫn lời các quan chức quân sự. Theo nguồn tin, các cảnh báo tình báo từng xác định cảng Shuwaikh là một trong những mục tiêu có nguy cơ bị Iran tấn công.

Tuy nhiên, dù các đánh giá nội bộ cho rằng công tác bảo vệ tại đây còn một số hạn chế, nhưng lực lượng Mỹ vẫn được triển khai đến khu vực này.

Sau khi nhận thấy những lỗ hổng an ninh, một số binh sĩ đã chủ động đề xuất và tham gia cải thiện hệ thống phòng thủ, song kế hoạch sau đó bị bỏ dở do hạn chế về nguồn lực.

Nguồn tin phương Tây cũng cho biết một số binh sĩ phản ánh rằng họ từng được yêu cầu rời nơi trú ẩn để tiếp tục làm nhiệm vụ trong thời gian còi báo động không kích vẫn còn được kích hoạt.

Theo bài báo, cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành và hiện chưa dự kiến áp dụng biện pháp kỷ luật đối với bất kỳ cá nhân nào.

Một nguồn tin được truyền thông dẫn lời cho biết cảng Shuwaikh có hệ thống phòng thủ nhiều lớp nhằm đối phó với các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái và tên lửa.

Trong khi đó, phía chỉ huy quân đội Mỹ bác bỏ các phản ánh nêu trên và khẳng định cơ sở quân sự này đã được bảo vệ ở mức phù hợp.

Ngày 1/3, Iran đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, khiến sáu quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Sau vụ việc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các binh sĩ thiệt mạng khi một trung tâm tác chiến chiến thuật bị tấn công. Ông mô tả đây là một sở chỉ huy được gia cố kiên cố và nhận định Iran đã sử dụng loại vũ khí có sức công phá lớn.

Tuy nhiên, một hãng truyền thông dẫn các nguồn thạo tin nói rằng trung tâm tác chiến nói trên thực chất là một công trình tạm thời với khả năng bảo vệ hạn chế.