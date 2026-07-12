Iran tấn công ‘quy mô lớn và bất ngờ’ để trả đũa Mỹ

Iran tấn công các cơ sở của Mỹ tại Oman, Kuwait và Bahrain sau khi Washington cho biết đã hoàn tất đợt không kích vào khoảng 140 mục tiêu quân sự của Iran.

Phòng không Kuwait đánh chặn tên lửa từ Iran ngày 8/7. Ảnh: Al Jazeera.

Ngày 12/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công "quy mô lớn và bất ngờ" nhằm vào các trung tâm hỗ trợ hậu cần và các bệ tiếp nhiên liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ tại cảng Duqm của Oman, theo Đài truyền hình nhà nước IRIB.

Văn phòng quan hệ công chúng của IRGC nói với IRIB rằng các mục tiêu này đã bị "phá hủy" trong cuộc tấn công.

Trước đó, Iran cũng cho biết đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Trong một tuyên bố, quân đội Iran cho biết đã sử dụng máy bay không người lái mang thuốc nổ để tấn công một hệ thống phòng không Patriot, một kho đạn dược và một trạm radar thuộc quân đội Mỹ ở Kuwait.

Máy bay không người lái Iran cũng nhắm vào một hệ thống liên lạc và một trạm radar của Mỹ tại Bahrain.

Cùng ngày, Kuwait cho biết đang ứng phó các "mục tiêu trên không thù địch" xâm nhập không phận.

Viết trên mạng xã hội X, quân đội Kuwait nói rằng những tiếng nổ được nghe thấy là do hệ thống phòng không của nước này đánh chặn các đợt tấn công.

Quân đội Kuwait kêu gọi: "Mọi người hãy tuân thủ các hướng dẫn về an ninh và an toàn do cơ quan chức năng ban hành”.

Bộ Quốc phòng Qatar sáng 12/7 cũng cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Qatar.

Bộ Quốc phòng Qatar viết trên X: “Các lực lượng vũ trang Qatar đã có thể đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Nhà nước Qatar”.

Các đợt tấn công của Iran diễn ra vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã hoàn tất đợt không kích thứ ba nhằm vào Iran trong tuần này.

CENTCOM nói rằng các cuộc tấn công nhằm "buộc các lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm" về vụ tấn công gần đây nhằm vào một tàu treo cờ Cyprus tại eo biển Hormuz.

CENTCOM cho biết đã tấn công khoảng 140 mục tiêu quân sự, bao gồm các địa điểm triển khai tên lửa và máy bay không người lái của Iran, năng lực hải quân, kho chứa đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát ven biển.

Tuyên bố cho biết thêm rằng hơn 300 mục tiêu đã bị tấn công trong ba đêm của tuần này nhằm "làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển".

CENTCOM cũng cho hay lực lượng Mỹ đã hỗ trợ hơn 800 tàu thương mại, chở tổng cộng khoảng 400 triệu thùng dầu, đi qua eo biển Hormuz an toàn kể từ đầu tháng 5.

Mỹ không kích gần 90 mục tiêu quân sự tại Iran Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.