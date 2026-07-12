Mỹ mở đợt không kích thứ ba nhằm vào Iran

Lực lượng Mỹ đã tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, lần này để đáp trả vụ tấn công một tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Mỹ không kích gần 90 mục tiêu quân sự tại Iran Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích được tiến hành lúc 19h15 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức rạng sáng 12/7 theo giờ Tehran).

CENTCOM cho biết cuộc tấn công là phản ứng trước vụ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công tàu chở container M/V GFS Galaxy mang cờ Cyprus khi con tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, vụ tấn công của Iran đã khiến tàu GFS Galaxy bốc cháy. Một thành viên thủy thủ đoàn hiện mất tích và con tàu đã bị vô hiệu hóa. Phòng máy của tàu cũng bị hư hại nghiêm trọng.

"Iran một lần nữa đã được trao cơ hội để chứng minh việc tuân thủ Bản ghi nhớ, sau khi phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công trước đó nhằm vào tàu thương mại, nhưng nước này lại tiếp tục không làm được điều đó". CENTCOM nêu trong tuyên bố.

Chỉ vài phút sau khi Mỹ thông báo bắt đầu đợt không kích mới nhằm vào Iran, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết trên X: "Iran đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Giờ họ phải trả giá".

Sau tuyên bố của Mỹ, đài truyền hình IRIB đưa tin nhiều vụ nổ tiếp tục xảy ra tại khu vực miền nam Iran. Theo IRIB, đã xác nhận có ba vụ nổ tại mỗi thành phố cảng Bandar Abbas và Sirik.

Hai tiếng nổ được ghi nhận tại thành phố cảng Chabahar, trong khi thành phố Bandar-e Deyr thuộc tỉnh Bushehr xảy ra 5 vụ nổ. IRIB cũng cho biết thành phố Asaluyeh, cũng thuộc tỉnh Bushehr, ghi nhận 4 vụ nổ.

Cảng Iran bốc khói sau đợt không kích mới của Mỹ Nhiều vụ nổ được ghi nhận dọc bờ biển Vùng Vịnh, trong đó có cảng Kuhestak. Video hiện trường cho thấy cột khói lớn xuất hiện sau đợt không kích mới của Mỹ ngày 8/7.