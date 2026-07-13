Iran tuyên bố hạ 3 sĩ quan Mỹ, CENTCOM bác bỏ

Truyền thông Iran cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV đã khiến 3 sĩ quan Mỹ thiệt mạng, song CENTCOM phủ nhận, nói thông tin này không đúng sự thật.

Đảo Qeshm hứng gần chục đầu đạn giữa đợt tập kích của Mỹ Iran cho biết gần chục "đầu đạn của đối phương" đã nhằm vào đảo Qeshm và tỉnh Hormozgan khi Mỹ mở đợt không kích thứ năm, đồng thời tuyên bố đã đáp trả các mục tiêu Mỹ.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 12/7 đưa tin các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Tehran đã phá hủy một số bệ phóng rocket HIMARS của Mỹ tại Kuwait, đồng thời tuyên bố các khí tài này được triển khai để chuẩn bị tấn công lãnh thổ Iran.

Theo đó, Iran cũng đã phóng 3 tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực Al Mina ở Kuwait và một địa điểm được cho là nơi Mỹ bố trí hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS.

Bên cạnh đó, hãng thông tấn này cho biết lực lượng Iran đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain, Qatar, Jordan và Oman trong suốt ngày 12/7.

Fars còn tuyên bố các cuộc tấn công đã khiến 3 sĩ quan Mỹ thiệt mạng và một số quân nhân khác bị thương.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, đã bác bỏ thông tin trên và không xác nhận có thương vong đối với lực lượng Mỹ.

Trong khi đó, quân đội Kuwait xác nhận nước này hứng chịu các cuộc tấn công, song không đề cập đến tuyên bố của Iran về việc phá hủy các hệ thống HIMARS hay gây thương vong cho binh sĩ Mỹ.

Theo thông báo của quân đội Kuwait, ba đồn biên phòng trên bộ ở phía bắc nước này đã bị tấn công, gây "thiệt hại về vật chất". Ngoài ra, một máy bay không người lái đã đánh trúng một giàn khoan ngoài khơi do Công ty Dầu khí Kuwait vận hành, khiến một công nhân bị thương.

Hiện chưa có nguồn độc lập nào xác minh các tuyên bố của Iran về thiệt hại đối với lực lượng và khí tài quân sự Mỹ.

Iran tấn công trả đũa Mỹ ở Kuwait và Bahrain Iran đã đáp trả các đợt tấn công của Mỹ bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Mỹ không kích trạm bơm nước ở Iran, 1 người thiệt mạng

Một cuộc tấn công được cho là do Mỹ thực hiện nhằm vào trạm bơm nước phục vụ nông nghiệp tại thành phố Mahshahr, thuộc tỉnh Khuzestan ở tây nam Iran, đã khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

Ông Valiollah Hayati, Phó thống đốc tỉnh Khuzestan phụ trách an ninh và thực thi pháp luật, cho biết một đầu đạn đã đánh trúng cơ sở này vào rạng sáng 13/7.

Theo quan chức Iran, nạn nhân thiệt mạng là một nhân viên bảo vệ làm việc tại trạm bơm nước.

Ông Hayati cho biết các lực lượng cứu hộ và y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời đang theo dõi, điều trị cho bốn người bị thương.

Phía Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin do Iran đưa ra.

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng nước này bắt đầu triển khai thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran từ 17h ngày 12/7 (giờ miền Đông Mỹ), với mục tiêu "tiếp tục làm suy giảm khả năng tấn công các thủy thủ dân sự và tàu thương mại tự do đi qua eo biển Hormuz".

Người phát ngôn CENTCOM Tim Hawkins cho biết máy bay Mỹ đã bắn hạ một tên lửa hành trình và một máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran, theo CNA.

Trong cuộc trao đổi ngắn với Reuters ngày 12/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến các cuộc không kích cuối tuần nhằm vào Iran.

"Chúng tôi đang đánh họ", ông nói.

Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin nhiều vụ nổ và các cuộc tấn công bằng tên lửa xảy ra quanh hai thành phố cảng Sirik và Bandar Abbas - nơi đặt nhiều cơ sở quân sự kiểm soát eo biển Hormuz - cũng như trên đảo Qeshm gần đó.

Ngày 11/7, CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran và hơn 300 mục tiêu chỉ trong ba đêm liên tiếp nhằm làm suy giảm năng lực tấn công của Tehran tại eo biển Hormuz.

Mỹ không kích gần 90 mục tiêu quân sự tại Iran Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.

Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một trung tâm chỉ huy, nhà chứa máy bay không người lái tại Jordan, tấn công một trạm radar và hệ thống phóng rocket của Mỹ tại Kuwait, tập kích các nền tảng tiếp nhiên liệu và hỗ trợ tàu sân bay của Mỹ tại Oman, đồng thời phá hủy một trung tâm bảo dưỡng máy bay và cơ sở chỉ huy tại Qatar.

Giá dầu tăng mạnh khi Mỹ và Iran liên tiếp đáp trả quân sự

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh sau khi Mỹ mở thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran trong bối cảnh căng thẳng quanh eo biển Hormuz leo thang. Trong phiên giao dịch đầu ngày, dầu Brent tăng 3,3%, lên 78,50 USD /thùng, từ mức đáy gần đây là 70,14 USD /thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,4%, lên 73,83 USD /thùng.

Trao đổi với Al Jazeera, ông Omid Shokri, chuyên gia năng lượng và nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học George Mason, nhận định giá dầu Brent có thể vượt mốc 80 USD /thùng nếu xung đột tiếp tục kéo dài, khi thị trường phải tính thêm "phần bù rủi ro địa chính trị".

Theo ông Shokri, nguy cơ lớn hơn sẽ xuất hiện nếu giao tranh làm gián đoạn hoạt động của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz hoặc gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng khai thác và xuất khẩu dầu của các nước Vùng Vịnh.

Các nước Vùng Vịnh đồng loạt lên tiếng

Qatar cho biết ba người, trong đó có một trẻ em, bị thương do mảnh vỡ từ các cuộc tấn công và khẳng định Iran "phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý".

UAE thông báo phát hiện các mối đe dọa tên lửa bên ngoài lãnh thổ. Bahrain cho biết đã đánh chặn nhiều cuộc tấn công trên không từ Iran, trong khi Jordan xác nhận hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và Oman ghi nhận nhiều máy bay không người lái xâm nhập.

Quân đội Kuwait sau đó thông báo một giàn khoan dầu bị trúng đạn khiến một công nhân bị thương.

Chính phủ Oman đã triệu Đại sứ Iran để phản đối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai khu vực của nước này. Đại sứ quán Mỹ tại Oman cũng khuyến cáo công dân Mỹ đang ở Duqm và Musandam trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.