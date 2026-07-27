Nổ súng giữa lễ hội ẩm thực ở Mỹ, nhiều người thương vong

Tiếng súng bất ngờ vang lên giữa lễ hội Bite of Seattle khiến đám đông hoảng loạn tháo chạy. Vụ việc làm ít nhất 2 người chết, 5 người bị thương và chưa có nghi phạm bị bắt.

Hiện trường sau khi cảnh sát Seattle phản ứng với vụ việc mà họ mô tả là một vụ xả súng với "nhiều" nạn nhân tại Trung tâm Seattle , nơi đang diễn ra lễ hội ẩm thực Bite of Seattle, ở Seattle, Washington (Mỹ) ngày 26/7. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác, trong đó có một bé trai 2 tuổi, bị thương trong vụ xả súng xảy ra tối 26/7 (giờ địa phương) tại một lễ hội ẩm thực ở trung tâm thành phố Seattle, bang Washington, theo truyền thông địa phương.

Sở Cảnh sát Seattle cho biết vụ nổ súng xảy ra tại khu vực Seattle Center vào khoảng sau 18h, thời điểm lễ hội ẩm thực thường niên Bite of Seattle đang thu hút đông đảo người dân và du khách.

"Đề nghị người dân tránh xa khu vực này. Cảnh sát đang điều tra vụ nổ súng. Có nhiều nạn nhân trúng đạn tại Seattle Center", cảnh sát thông báo trên mạng xã hội X.

Theo Seattle Times và đài truyền hình KOMO, dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa Seattle, hai nạn nhân được xác nhận tử vong ngay tại hiện trường. Bốn người bị thương, trong đó có một bé 2 tuổi, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong khi một phụ nữ từ chối nhập viện.

Trung tâm Y tế Harborview cho biết tất cả các nạn nhân đều bị thương do trúng đạn. Một phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch. Những người còn lại bị thương ở cánh tay, chân, bụng và cẳng chân.

Đến nay, nhà chức trách chưa công bố thông tin về nghi phạm cũng như chưa xác nhận có bất kỳ ai bị bắt giữ.

Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy hàng loạt tiếng súng vào khoảng 18h, theo CNN. Hai người tham dự lễ hội nói với đài KOMO rằng họ nghe thấy khoảng 7-8 tiếng súng, khiến đám đông lập tức hoảng loạn và bỏ chạy theo nhiều hướng.

Một nhân chứng khác cho biết anh đang đứng gần sân khấu nơi một ban nhạc biểu diễn thì nghe thấy "ít nhất hai chục phát súng".

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khu vực lễ hội trước đó vẫn đông nghịt người qua lại giữa các gian hàng. Chỉ vài giây sau khi tiếng súng vang lên, hàng trăm người đồng loạt tháo chạy khỏi hiện trường trong cảnh hỗn loạn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng hiện vẫn chưa được xác định.

Sau vụ việc, lực lượng cảnh sát Seattle, các đơn vị cứu hộ cùng nhiều cơ quan liên bang, trong đó có Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

CNN cho biết đã liên hệ với cảnh sát Seattle, chính quyền thành phố, ban quản lý Seattle Center, FBI và Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) để tìm hiểu thêm thông tin.

Sau vụ xả súng, tuyến tàu điện một ray Seattle Center Monorail thông báo ngừng hoạt động trong phần còn lại của ngày 27/7 và dự kiến vận hành trở lại vào sáng hôm sau.

Theo tổ chức Gun Violence Archive, đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 271 xảy ra tại Mỹ từ đầu năm đến nay. Tổ chức này định nghĩa xả súng hàng loạt là các vụ việc có từ bốn nạn nhân bị bắn trở lên, không tính hung thủ.