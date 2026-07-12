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Thế giới

Xả súng giữa lễ hội ở Canada, ít nhất 2 người thiệt mạng

  • Chủ nhật, 12/7/2026 11:33 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Một vụ xả súng tại lễ hội văn hóa Mỹ Latinh ở Toronto khiến ít nhất 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Nhà chức trách chưa công bố nghi phạm hay động cơ gây án.

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị bắn trong một vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Toronto (Canada) ngày 11/7, theo thông báo khẩn của cảnh sát được đăng trên mạng xã hội X.

Theo Reuters, cảnh sát cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 5 nạn nhân bị trúng đạn. Trong đó, 2 người được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường. Tình trạng của những người bị thương còn lại hiện chưa được công bố.


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Cảnh sát phong tỏa hiện trường và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực xảy ra vụ việc sau vụ xả súng tại một lễ hội đường phố ở Toronto, Ontario (Canada) ngày 11/7. Ảnh: Reuters.

Theo đài CTV News, vụ xả súng xảy ra tại khu vực Midtown Toronto, nơi đang diễn ra lễ hội Salsa on St. Clair thường niên - sự kiện văn hóa Mỹ Latinh thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực do nghi phạm hoặc các nghi phạm được cho là vẫn đang lẩn trốn. Không lâu sau, lực lượng chức năng thông báo tình hình đã được kiểm soát. Cảnh sát vẫn duy trì lực lượng dày đặc tại khu vực lễ hội để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm an ninh.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát Toronto từ chối cung cấp thêm thông tin ngoài những nội dung đã được đăng tải trên tài khoản chính thức của cơ quan này trên mạng xã hội X.

Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục cập nhật khi có thêm thông tin. Đến nay, nhà chức trách chưa công bố nghi phạm, động cơ gây án hay bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ nổ súng.

Thủ hiến bang Ontario Doug Ford bày tỏ bàng hoàng trước vụ xả súng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng.

Toronto là thành phố lớn nhất Canada và từ lâu được xem là một trong những đô thị an toàn nhất Bắc Mỹ. Những vụ xả súng gây chết người, đặc biệt xảy ra tại các sự kiện công cộng đông người, là rất hiếm tại thành phố này.

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Phương Linh

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