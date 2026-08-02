Cuốn sách được trả lại thư viện sau 150 năm lưu lạc

Một thư viện công cộng ở Australia vừa nhận lại một cuốn sách bị trả muộn khoảng 150 năm, nhưng không còn cách nào để xác định người từng mượn cuốn sách này.

Một cuốn sách đã được trả lại Thư viện Công cộng Kiama hơn 150 năm sau khi được mượn. Nguồn ảnh: Thư viện Công cộng Kiama/Facebook.

Đài ABC dẫn lời bà Michelle Hudson, quản lý thư viện, cho biết trong tuần này rằng cuốn Antiquities of Athens, xuất bản năm 1858, được trả lại cho thư viện tại thị trấn ven biển Kiama vào tuần trước.

Bà Hudson nói rằng một người đàn ông đã mang cuốn sách đến trả sau khi tình cờ tìm thấy nó trong lúc sửa nhà. Cuốn sách nằm trong một thùng trà xây kín bên trong lò sưởi cũ.

"Chúng tôi chưa từng nhận lại cuốn sách nào cũ đến vậy", bà Hudson nói.

"Tôi theo dõi nhiều thư viện trên mạng xã hội và thỉnh thoảng họ cũng nhận lại những cuốn sách bị thất lạc 30-40 năm, thường là khi người ta dọn dẹp nhà cửa hoặc xử lý di sản. Nhưng trường hợp này thì hoàn toàn khác", bà nói thêm.

Theo bà Hudson, nếu tính cả lạm phát, khoản tiền phạt trả sách quá hạn sẽ vào khoảng 28.000 AUD ( 19.500 USD ). Khoản tiền phạt được tính theo mức 3 xu Anh cho mỗi tuần trả sách quá hạn, căn cứ vào nội quy in ở mặt trong bìa cuốn sách từ thời thư viện khai trương năm 1872.

Tuy nhiên, bà Hudson lưu ý rằng thư viện không còn cách nào xác định ai là người mượn cuối cùng để truy thu khoản tiền phạt. Cuốn sổ ghi chép việc mượn - trả sách từ những năm 1870 đã bị thất lạc.

"Đáng tiếc là chúng tôi đã mất mắt xích quan trọng. Cuốn sách không còn bất kỳ dấu vết nào cho biết ai là người mượn cuối cùng", bà nói.

Theo nội quy của thư viện vào thập niên 1870, độc giả chỉ được mượn cuốn sách tiếp theo sau khi đã trả cuốn cũ và thanh toán mọi khoản tiền phạt quá hạn.

"Có lẽ vì thế mà người mượn đã không bao giờ mang cuốn sách này trở lại", theo nữ thủ thư.

Cũng theo bà Hudson, cuốn sách bị hư hại do ẩm sau nhiều năm nằm dưới ống khói. Đây là cuốn sách mang số thứ tự 506 trong bộ sưu tập ban đầu gồm khoảng 1.000 đầu sách của thư viện.

Bà cho rằng cuốn sách nhiều khả năng đã thất lạc chỉ vài năm sau khi thư viện mở cửa.

Sau khi được trả lại, cuốn sách sẽ được đưa vào khu trưng bày lịch sử địa phương của thư viện.

""Chúng tôi sẽ không cho mượn cuốn sách này nữa. Chúng tôi không muốn phải chờ thêm 150 năm để nó quay trở lại", bà Hudson nói.