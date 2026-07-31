Hàn Quốc hồi sinh làn sóng đọc sách giữa thời đại AI

Thị trường xuất bản Hàn Quốc đang đón nhận sức sống mới khi ngày càng nhiều người ở độ tuổi 20 và 30 duy trì thói quen đọc sách, dù đây cũng là nhóm sử dụng AI nhiều nhất.

Người dân tắm nắng và đọc sách tại một thư viện ngoài trời dọc theo suối Cheonggye ở trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Chính quyền thành phố Seoul.

Những người độ tuổi 20 và 30 - nhóm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều nhất - cũng đang trở thành lực lượng dẫn dắt một làn sóng đọc sách mới, góp phần định hình lại thị trường xuất bản ở Hàn Quốc.

Làn sóng đọc sách hồi sinh

Theo Khảo sát Đọc sách Quốc gia 2025 của Bộ Văn hóa Hàn Quốc, tỷ lệ người trưởng thành đọc ít nhất một cuốn sách mỗi năm (bao gồm sách giấy, sách điện tử và sách nói) đã giảm liên tục trong hơn một thập kỷ, từ 72,2% năm 2013 xuống còn 38,5% vào năm 2025.

Tuy nhiên, người trẻ lại đang đi ngược xu hướng này khi vẫn là nhóm có tỷ lệ đọc sách cao nhất.

Cụ thể, tỷ lệ đọc sách của người ở độ tuổi 20 đạt 75,3%, còn nhóm tuổi 30 là 66,4%. Điểm đáng chú ý là một khảo sát khác của Bộ Khoa học Hàn Quốc về sử dụng Internet cho thấy chính hai nhóm tuổi này cũng có tỷ lệ sử dụng AI tạo sinh cao nhất, lần lượt là 75,3% và 71,1%.

Hội chợ Sách Quốc tế Seoul, tổ chức vào cuối tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị COEX ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), là minh chứng rõ nét cho sức sống của phong trào đọc sách.

Theo Korea Joongang Daily, hội chợ ghi nhận lượng khách tăng mạnh, từ khoảng 100.000 người vào các năm 2022 và 2023 lên khoảng 160.000 người trong năm nay. Ngay từ trước 10 giờ sáng - thời điểm mở cửa - người tham dự đã xếp hàng dài quanh khu vực hội chợ.

Các gian hàng của những nhà xuất bản lớn như Minumsa luôn chật kín độc giả. Đặc biệt, một gian hàng cho phép khách chọn ngẫu nhiên thẻ đánh dấu sách để nhận gợi ý sách phù hợp đã thu hút lượng khách xếp hàng đông nhất trong ngày.

Oh Da Young, nữ sinh đại học 21 tuổi, đứng chờ thanh toán tại gian hàng Minumsa, trên tay ôm nhiều tác phẩm văn học kinh điển dày cộp.

Cô cho biết đã đọc 24 cuốn sách trong năm ngoái - gấp 10 lần mức trung bình của người trưởng thành Hàn Quốc - và đặt mục tiêu đọc nhiều hơn nữa trong năm nay. Một phần động lực đến từ nhóm đọc sách gồm 3 người bạn. Họ thường trao đổi sách và chia sẻ cảm nhận sau khi đọc.

"Tôi tìm thấy niềm yêu thích đọc sách vì bạn bè xung quanh ai cũng đọc", Oh Da Young nói với tờ Mainichi. Cô cũng cho biết thích sách giấy hơn sách điện tử vì "khi tự bỏ tiền mua một cuốn sách, bạn sẽ thực sự có cảm giác nó thuộc về mình".

Hội chợ Sách Quốc tế Seoul 2026 diễn ra tại Coex ở Samseong-dong, phía nam Seoul, vào ngày 24/6. Ảnh: Yonhap.

Mạng xã hội, AI thúc đẩy việc đọc sách

Nhà xuất bản Minumsa là một trong những đơn vị hưởng lợi rõ nhất từ xu hướng này. Theo báo cáo thường niên của Hiệp hội Xuất bản Hàn Quốc, doanh thu của nhà xuất bản tăng 23,8% trong năm 2025, dù toàn bộ thị trường sách thương mại giảm 6,9%. Nhờ đó, Minumsa vươn từ vị trí thứ 11 lên thứ 8 trong số các nhà xuất bản lớn.

Một trong những yếu tố giúp Minumsa chinh phục độc giả trẻ là kênh YouTube của nhà xuất bản. Ở đây, các biên tập viên trò chuyện về văn học và giới thiệu sách với phong cách gần gũi, nhẹ nhàng và dễ tiếp thu

Mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này thông qua trào lưu "text-hip" - quan niệm rằng đọc sách là một phong cách "sành điệu". Nhiều bạn trẻ chia sẻ thói quen đọc sách lên mạng xã hội, biến sách thành một biểu tượng của bản sắc văn hóa. Tại hội chợ, không khó để bắt gặp cảnh khách tham quan chụp ảnh tại các gian hàng của nhà xuất bản.

Độc giả tại một hiệu sách ở Hàn Quốc. Ảnh: Báo Chosun Daily.

Lee Moon Ju, 37 tuổi, chia sẻ rằng cô thỉnh thoảng đăng những đoạn trích yêu thích trong các cuốn sách mình đọc lên mạng xã hội, đơn giản vì đó là điều khiến cô thấy vui.

Trong khi đó, Park Ji Yong, 34 tuổi, lần đầu tham dự hội chợ sách, cho biết anh bắt đầu đọc sách vài năm trước với mong muốn phát triển bản thân. Đây cũng là lý do đọc sách phổ biến thứ hai của người trưởng thành Hàn Quốc, chỉ sau mục đích giải trí, theo Khảo sát Đọc sách Quốc gia.

Hiện theo học đại học, Park duy trì thói quen đọc khoảng 10 cuốn sách mỗi học kỳ.

Là người thường xuyên sử dụng AI, anh Park cho biết anh tận dụng Gemini của Google để hiểu sâu hơn về các tác phẩm văn học. Chẳng hạn, sau khi đọc tiểu thuyết Kafka bên bờ biển của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, anh nhờ AI giải thích các chi tiết, hình tượng trong truyện, đồng thời gợi ý những cuốn sách thuộc nhiều thể loại khác dựa trên các tác phẩm anh đã đọc.

"Tôi thường đặt câu hỏi cho AI dạng như: 'Tôi vừa đọc cuốn sách này, trong đó có nhắc đến từ khóa này. Bạn có thể giải thích ý nghĩa của nó trong mối liên hệ với câu chuyện không?'", anh Park chia sẻ.

Còn với Oh Da Young, cô thường ghi lại quá trình đọc sách trên ứng dụng Repov và cũng sử dụng AI để hỗ trợ việc học. Theo Oh, chính sự bùng nổ của AI lại là một trong những nguyên nhân thúc đẩy phong trào đọc sách.

"Tôi nghĩ cơn sốt đọc sách hiện nay xuất phát từ chính AI. Mọi người dành quá nhiều thời gian cho AI đến mức không còn thời gian để đọc và suy ngẫm. Rồi họ nhận ra mình cần quay lại với sách để hình thành quan điểm riêng và biết cách diễn đạt suy nghĩ của bản thân", cô nói.

Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng đón nhận AI. Kim Han Bi, 21 tuổi, nói cô hạn chế sử dụng công nghệ này vì cho rằng nguồn thông tin chưa đủ đáng tin cậy. Thay vào đó, cô ưu tiên tra cứu trong sách và các công trình nghiên cứu học thuật.