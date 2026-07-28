Cái giá của dịch vụ giao hàng trong đêm ở Hàn: ‘Cơ thể tôi bị bào mòn’

Hệ thống giao hàng trong đêm giúp người Hàn Quốc nhận hàng trước 7h sáng đang đối mặt với làn sóng chỉ trích, sau trường hợp tử vong liên quan đến làm việc quá sức.

Một tuần trước khi con trai qua đời, bà Park Mi Suk đã khuyên anh nghỉ việc.

Suốt hơn một năm, Jang Deok Jun (27 tuổi), làm ca đêm tại một kho hàng của Coupang, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Công việc của anh là điều khiển xe nâng chở những chồng thùng nhựa và hộp carton khắp khu kho rộng lớn.

Trong khoảng thời gian đó, theo lời bà Park, con trai bà sụt tới 15 kg và thường xuyên than phiền về tình trạng kiệt sức.

Nhưng Jang từ chối nghỉ việc. Anh ví công việc của mình như một chiếc bập bênh: Nếu anh bước xuống, các đồng nghiệp sẽ phải gồng gánh phần việc còn lại.

Một tuần sau, bà Park phát hiện con trai bất tỉnh, gục người trong bồn tắm. "Chúng tôi kéo con ra ngoài, sơ cứu rồi vội đưa đến bệnh viện. Nhưng bác sĩ tuyên bố con tôi đã qua đời".

Jang tử vong vì một cơn đau tim. Sau cuộc điều tra, Comwel - cơ quan bảo hiểm nhà nước phụ trách chăm sóc sức khỏe cho người lao động - kết luận nguyên nhân cái chết của anh là làm việc quá sức.

Jang qua đời vào năm 2020, nhưng 6 năm sau, bà Park vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt điều mà bà tin là nguyên nhân cướp đi sinh mạng con trai mình: Dịch vụ giao hàng qua đêm, BBC đưa tin.

Jang qua đời vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 27. Ảnh: BBC.

Mặt trái

Jang qua đời đúng thời điểm nhu cầu giao hàng bùng nổ trong đại dịch Covid-19 - yếu tố thường được xem là nguyên nhân khiến khối lượng công việc của anh tăng vọt.

Tuy nhiên, điều kiện làm việc của nhân viên kho và tài xế giao hàng từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên toàn Hàn Quốc. Công đoàn ngành giao hàng cho rằng những trường hợp tử vong nghi do làm việc quá sức vẫn tiếp tục xảy ra.

Dịch vụ giao hàng qua đêm hiện đã trở nên phổ biến tại Hàn Quốc. Người tiêu dùng được cam kết nhận hàng trước 7h nếu đặt trước nửa đêm.

Sự tiện lợi này được duy trì nhờ lực lượng lao động làm việc xuyên đêm, từ công nhân kho như Jang đến các tài xế giao hàng.

Nhiều doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt để cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh với chi phí thấp, nhưng doanh nghiệp dẫn đầu vẫn là Coupang.

Coupang trở thành biểu tượng của mua sắm trực tuyến tại Hàn Quốc sau năm 2015, khi bắt đầu cung cấp dịch vụ giao thực phẩm tươi sống qua đêm.

Hiện công ty sở hữu mạng lưới kho bãi và xe giao hàng khổng lồ, với gần 100.000 nhân viên trên toàn hệ thống.

Nhân viên giao hàng của Coupang chất hàng lên xe tại Incheon, Hàn Quốc vào năm 2020. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, ngành kinh doanh này ngày càng phải đối mặt với nhiều chỉ trích.

Nhiều nhân viên kho và giao hàng chia sẻ đã trải nghiệm những tác động từ các thuật toán cải tiến của Coupang. Thuật toán tính toán mọi thứ, từ cách xếp hàng hiệu quả nhất trên xe tải giao hàng đến tuyến đường và thứ tự giao hàng chính xác cho tài xế. AI cũng dự đoán các đơn đặt hàng và tính toán thời hạn vận chuyển cho kiện hàng xuất đi. Điều này cho phép Coupang cam kết giao hàng trong vòng chưa đầy một ngày cho hàng triệu mặt hàng.

Nhưng ở mặt khác, một số người nói về nhịp độ làm việc khắc nghiệt gắn liền với kỳ vọng về thời gian giao hàng siêu phàm. Nhiều người cho biết thậm chí việc đi vệ sinh ở nơi làm việc cũng khó khăn, theo South China Morning Post.

Trong khi đó, bà Park cho rằng những người lao động như con trai bà đang dần trở nên "vô hình".

Theo số liệu của Comwel, từ năm 2020 đến tháng 5/2026, cơ quan này xác định 46 nhân viên kho và tài xế giao hàng, trong đó có Jang, đã tử vong do đột quỵ hoặc bệnh tim và được tính là các trường hợp tử vong liên quan đến công việc.

Ngoài trường hợp của Jang, không rõ có bao nhiêu người trong số họ làm ca đêm.

Comwel cũng không công bố có bao nhiêu vụ việc được điều tra về yếu tố làm việc quá sức, bởi quá trình này chỉ được tiến hành nếu gia đình nạn nhân yêu cầu trong đơn khiếu nại.

Bên cạnh đó, không phải mọi trường hợp tử vong đều được chuyển đến Comwel xem xét, khiến dữ liệu hiện có vẫn chưa đầy đủ. Một số người chỉ trích dịch vụ giao hàng ban đêm đang phát triển rất nhanh, trong khi dữ liệu hiện nay chưa đủ để chứng minh đầy đủ tác động của hình thức làm việc này.

Công đoàn Hàn Quốc cho rằng việc giao hàng ban đêm gây tổn hại sức khỏe nhiều hơn về lâu dài.

Reuters đưa tin năm 2001, một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchison ở Seattle đã phát hiện ra rằng phụ nữ làm ca đêm có thể có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 60%.

"Không chỉ vậy, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nó còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và các rối loạn tâm thần", giáo sư Kang Mo Yeol, chuyên ngành về y học nghề nghiệp tại Đại học Công giáo Hàn Quốc, cho biết.

Mẹ của Jang, bà Park, nói rằng những người lao động như con trai bà đang dần trở nên vô hình. Ảnh: BBC.

Đánh đổi

Hàn Quốc hiện không áp đặt giới hạn về số giờ làm việc ban đêm.

Công đoàn lao động ngành giao hàng Hàn Quốc từng kêu gọi cấm dịch vụ giao hàng qua đêm vào năm 2025.

Tuy nhiên, công đoàn đại diện cho các tài xế của Coupang cho biết gần như toàn bộ thành viên của họ muốn tiếp tục làm việc vào ban đêm.

Nhiều người phải chăm sóc con nhỏ, cha mẹ già hoặc người thân đau ốm vào ban ngày. Quan trọng hơn, ca đêm mang lại thu nhập cao hơn đáng kể.

"Tôi không thể làm công việc này cả đời vì nó đang bào mòn sức khỏe", Kim - tài xế của Coupang làm việc theo hình thức thầu phụ và không muốn tiết lộ tên thật - chia sẻ.

Tuy nhiên, anh cho biết mức thu nhập khoảng 7 triệu won ( 4.600 USD ) mỗi tháng, gần gấp đôi mức lương trung bình toàn quốc, khiến công việc này vẫn đáng để đánh đổi.

Ban đầu, người vợ đang mang thai của Kim luôn lo lắng anh sẽ ngủ gật khi lái xe.

Nhưng Kim khẳng định bản thân đã quen với công việc này và thậm chí cảm thấy việc di chuyển trên những con đường vắng vẻ vào ban đêm còn dễ dàng hơn.

"Chúng tôi chọn giao hàng ban đêm vì tiền", Kim nói.

Kim cho biết anh kiếm được khá nhiều tiền với nghề lái xe giao hàng ban đêm, nhưng vợ anh lo lắng anh sẽ ngủ gật khi lái xe. Ảnh: BBC.

Một vụ việc gây chú ý khác cũng từng xuất hiện trên các mặt báo Hàn Quốc. Oh Seung Yong (34 tuổi), tử vong sau khi chiếc xe tải anh điều khiển đâm vào cột điện trong lúc đang giao hàng.

Comwel kết luận đây là một "cái chết liên quan đến nghề nghiệp" (occupational death), tức công việc đóng vai trò trong vụ việc.

Em gái của Oh khai trước Quốc hội rằng bảng chấm công cho thấy anh làm việc 6 ngày mỗi tuần, hơn 11 giờ mỗi ngày, và phần lớn thời gian là ca đêm.

Oh làm việc cho một công ty logistics ký hợp đồng với Coupang.

Coupang cho biết nhân viên chính thức của công ty không được làm quá 52 giờ mỗi tuần, còn các tài xế làm việc theo hợp đồng phụ được nghỉ trọn cuối tuần hai tuần một lần.

Tuy nhiên, công đoàn cho rằng quy định này không được đơn vị sử dụng lao động của Oh thực thi.

Đến cuối năm 2025, CEO Coupang Harold Rogers đã bị triệu tập tới Quốc hội Hàn Quốc để trả lời về cái chết của Jang và Oh, đồng thời giải trình về vụ rò rỉ dữ liệu của công ty liên quan tới 37,5 triệu người dùng.