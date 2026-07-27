Cựu tổng thống Hàn Quốc bị kết tội nói dối trong chiến dịch tranh cử

Tòa án Hàn Quốc hôm nay 27/7 tuyên án tù treo cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vi phạm luật bầu cử.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết tội đưa ra những tuyên bố sai sự thật trong chiến dịch tranh cử tổng thống, theo Yonhap.

Đây là diễn biến mới nhất kể từ khi ông bị bãi nhiệm vào năm 2025 sau khi ban bố lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án 18 tháng tù giam với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhưng cho hưởng án treo trong 3 năm.

Theo tòa, những phát biểu sai sự thật của ông trong chiến dịch tranh cử có thể đã ảnh hưởng đến 'khả năng đánh giá công bằng' của cử tri đối với các ứng cử viên.

"Bị cáo, với tư cách là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống - quy trình lựa chọn người giữ cương vị cao nhất của quốc gia - đã công bố thông tin sai lệch về những hành động cụ thể của mình nhằm mang lại lợi thế cho bản thân", bản án được đọc hôm 27/7.

Tòa án kết luận rằng ông Yoon đã nói dối trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1/2022 khi cố tình giảm nhẹ mối quan hệ giữa mình với một thầy bói. Người này sau đó bị kết án vì làm trung gian giữa bà Kim Keon Hee, vợ ông Yoon, và Giáo hội Thống nhất (Unification Church), tổ chức bị cáo buộc đã hối lộ bà để đổi lấy các ưu ái chính trị.

Tòa án cũng phán quyết rằng ông Yoon đã đưa ra thông tin sai sự thật tại cuộc họp báo vào tháng 12/2021 - khi phủ nhận việc từng giới thiệu luật sư cho một cựu quan chức ngành thuế ở Seoul bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ, trong thời gian ông còn làm công tố viên vào năm 2012.

"Khi một ứng cử viên tự mình công bố thông tin sai lệch tại các sự kiện công cộng có tầm ảnh hưởng lớn, chẳng hạn cuộc tranh luận và phỏng vấn, tác động đến quyết định của cử tri là rất đáng kể", Reuters trích dẫn phán quyết của tòa án.

Ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc. Đội ngũ luật sư của ông dự định kháng cáo, cho rằng tòa án đã diễn giải sai các tình tiết của vụ việc cũng như luật bầu cử.

Phán quyết này có thể gây tổn thất tài chính nghiêm trọng đối với đảng Quyền lực Nhân dân Hàn Quốc.

Nếu phán quyết được được các tòa án cấp cao hơn giữ nguyên, bản án sẽ buộc đảng này phải hoàn trả khoảng 40 tỷ won ( 27 triệu USD ) chi phí tranh cử.

Theo luật Hàn Quốc, chính phủ sẽ trả chi phí tranh cử cho những ứng cử viên giành được trên 15% số phiếu bầu.

Theo Independent, khoản tiền này trước đó đã được chính phủ trả sau khi ông Yoon giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 trước đương kim Tổng thống lúc đó Lee Jae Myung.

Tuy nhiên, nếu ứng cử viên bị kết án vi phạm luật bầu cử với mức phạt từ 1 triệu won ( 680 USD ) trở lên hoặc chịu hình phạt nặng hơn, khoản tiền này phải được hoàn trả lại.

Ông Yoon bị bãi nhiệm chức vụ vào tháng 4/2025.

Vào tháng 2, ông bị kết án tù chung thân vì hành động ban bố thiết quân luật trong đêm 3/12/2024 - động thái đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ.