Ông Trump tung loạt ảnh do AI tạo, đe dọa Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 26/7 tiếp tục đưa ra đe dọa nhằm vào Tehran qua hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Hình ảnh AI do Tổng thống Trump đăng trên Truth Social ngày 26/7/2026. Ảnh chụp màn hình

Giới chức quân đội Mỹ trong những ngày gần đây cũng đánh giá rằng các vụ đánh bom trong 2 tuần qua nhằm ngăn chặn các mối đe dọa của Iran đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz về cơ bản đã nhắm trúng những mục tiêu được lựa chọn trước. Tuy nhiên, điều này không thể khiến Tổng thống Trump ngừng đưa ra các lời đe dọa liên quan đến eo biển Hormuz.

Ngay tối 26/7, nhà lãnh đạo Mỹ đã đăng một loạt hình ảnh do AI tạo ra trên nền tảng Truth Social liên quan đến việc phá hủy hoặc chiếm giữ tài sản và cơ sở hạ tầng của Iran.

Một trong những hình ảnh Tổng thống Trump chia sẻ mô tả máy bay quân sự ném bom vào một cơ sở dầu mỏ, kèm dòng chú thích “Tấn công đảo Kharg” - đầu mối xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran.

Sau đó, ông liên tiếp đăng tải nhiều hình ảnh khác kèm dòng chú thích: “Giờ thì đó là tàu chở dầu của chúng ta!”. Những hình ảnh này đều do AI tạo ra. Không dừng ở đó, Tổng thống Trump còn đăng thêm một hình ảnh khác với dòng chú “Không còn động cơ nữa” để mô tả con tàu của Iran phát nổ.

Các bài đăng của ông Trump xuất hiện sau hai ngày Trung Đông tương đối yên ắng. Ngày 26/7, Iran tuyên bố đã dừng hành động tấn công đáp trả trong khu vực sau khi Mỹ ngừng các cuộc không kích nhằm vào nước này.

Việc Tổng thống Trump thường xuyên sử dụng hình ảnh do AI tạo ra trong các bài đăng trên Truth Social đã gây ra nhiều tranh cãi trong năm qua và dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều.

Ở một diễn biến khác, theo Bộ Ngoại giao Iran, trong hai ngày 24 - 25/7, Iran và Oman đã tiến hành một số vòng đối thoại tại Tehran ở cấp thứ trưởng ngoại giao, thảo luận về các nguyên tắc chung và cơ chế thực tế nhằm bảo đảm hoạt động đi lại an toàn tại eo biển Hormuz. Các cuộc đối thoại đã đạt được một số tiến triển, song tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này hiện chưa thay đổi.