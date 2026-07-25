Tỷ phú SK thắng lớn trong vụ ly hôn thế kỷ giữa cơn sốt AI

Tòa án Hàn Quốc vừa ra phán quyết mới trong "vụ ly hôn thế kỷ" giữa chủ tịch SK Group và con gái cựu Tổng thống Roh Tae Woo.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won và bà Roh Soh Yeong đến khu phức hợp tòa án ở Seoul để tham dự phiên xét xử. Ảnh: Yonhap.

Trong diễn biến mới nhất của vụ ly hôn kéo dài nhiều năm thu hút sự chú ý của cả Hàn Quốc, tòa án đã yêu cầu chủ tịch tập đoàn SK, tỷ phú Chey Tae Won, phải trả cho vợ cũ Roh Soh Yeong 944 tỷ won (khoảng 644 triệu USD ).

Con số này được cho thấp hơn nhiều so với khoản bà yêu cầu, do tòa bác bỏ nguồn tiền đóng góp từ cha của bà và chốt mốc định giá trước cơn sốt AI, theo CNN.

Ông Chey, đồng thời là chủ tịch hãng sản xuất chip nhớ SK Hynix, đã "đường ai nấy đi" với bà Roh - con gái của cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae Woo - hơn 10 năm trước, sau khi công khai thông báo chấm dứt hôn nhân bằng một bức thư gửi tới truyền thông nước này.

Kể từ đó, bà Roh đã theo đuổi các vụ kiện nhằm giành phần lớn hơn trong khối tài sản. Bà lập luận rằng cha bà đã góp phần vào sự phát triển của tập đoàn thông qua khoản đầu tư từ những ngày đầu. Vì vậy, khoản phân chia tài sản cần được tính theo giá trị của SK Group vào năm 2026.

Dựa theo lập luận trên, bà Roh có thể nhận được khoản tiền lên tới hàng tỷ USD, bởi làn sóng bùng nổ AI đã thúc đẩy nhu cầu đối với chip nhớ do SK Hynix sản xuất, kéo theo cả giá cổ phiếu của công ty.

Tài sản chia giảm từ 1 tỷ USD xuống 644 triệu USD

Trước phiên tòa hôm 24/7, ông Chey lập luận tài sản cần được định giá tại thời điểm kết thúc phần tranh tụng của phiên phúc thẩm vào tháng 4/2024. Trong khi đó, bà Roh đề nghị lấy mốc năm 2026 - khi giá trị tài sản đã tăng lên đáng kể - làm căn cứ tính toán.

Theo Yonhap, khi phần tranh tụng trong phiên tòa phúc thẩm lần đầu kết thúc vào tháng 4/2024, mỗi cổ phiếu của SK được định giá khoảng 160.000 won ( 108 USD ).

Kể từ đó, giá cổ phiếu đã tăng mạnh, có thời điểm vượt 800.000 won/cổ phiếu vào cuối tháng trước, trước khi giảm về khoảng 600.000 won/cổ phiếu trong tuần này.

Cuối cùng, Tòa án cấp cao Seoul phán quyết rằng giá trị cổ phần nên được xác định tại thời điểm kết thúc phiên tòa phúc thẩm vào năm 2024 - tức là trước khi làn sóng AI khiến giá cổ phiếu tăng mạnh.

Trong bản án mới, tòa cho biết khoản bồi thường 644 triệu USD được xác định dựa trên tỷ lệ phân chia tài sản. Theo đó, bà Roh được hưởng 1/3, còn ông Chey giữ 2/3.

Trong trường hợp không thể chia đủ bằng cổ phần, ông Chey phải thanh toán phần chênh lệch bằng tiền mặt, theo AFP.

Phán quyết cuối cùng này còn thấp hơn cả quyết định của tòa năm 2024, vốn từng trao cho bà Roh khoảng 1 tỷ USD tiền phân chia tài sản.

Khi ông Chey và bà Roh kết hôn vào năm 1988 tại Nhà Xanh - phủ tổng thống Hàn Quốc - hôn lễ của họ được ca ngợi là "đám cưới thế kỷ".

Tuy nhiên, đến năm 2015, ông Chey đã thừa nhận trong một bức thư rằng mình có con với người phụ nữ khác.

Cuộc chia tay nhanh chóng trở thành cuộc chiến pháp lý gay gắt khi cả hai cùng nộp đơn ly hôn.

Bà Roh yêu cầu ông Chey trả 300 triệu won (khoảng 260.000 USD ) tiền cấp dưỡng, cũng như chia 42,29% số cổ phần của ông tại SK Group.

Cuộc tranh chấp kéo dài sau đó được truyền thông Hàn Quốc gọi là "vụ ly hôn thế kỷ".

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won. Ảnh: Reuters.

Năm 2024, tòa án cấp cao từng ra phán quyết buộc ông Chey trả cho bà Roh 2 tỷ won (khoảng 1,5 triệu USD ) tiền cấp dưỡng sau ly hôn, cùng 1.380 tỷ won (khoảng 1 tỷ USD ) tiền phân chia tài sản. Tuy nhiên, cách định giá khối tài sản này sau đó đã bị đặt dấu hỏi.

Trong bản án năm 2024, tòa phúc thẩm cho rằng 30 tỷ won từ quỹ đen của cựu Tổng thống Roh Tae Woo - cha của bà Roh Soh Yeong - đã góp phần giúp SK Group phát triển, nên có thể được xem là phần đóng góp của bà Roh vào khối tài sản chung.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2025, tòa án tối cao nhận định khoản tiền này có nguồn gốc bất hợp pháp.

Vì vậy, dù số tiền có thực sự được chuyển vào SK Group hay không, nó cũng không thể được coi là phần đóng góp hợp pháp của bà Roh để làm căn cứ chia tài sản.

Trên cơ sở đó, tòa án tối cao hủy phần phán quyết về phân chia tài sản và yêu cầu tòa án cấp cao Seoul xét xử lại nội dung này.

Hiệu ứng AI

Khi ông Chey công khai tuyên bố chấm dứt hôn nhân vào năm 2015, cổ phiếu của SK Hynix - công ty con thuộc SK Group - chỉ giao dịch quanh mức 33.000 won (khoảng 30 USD ).

Kể từ đó, SK Hynix đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Sự bùng nổ của AI đã giúp gia tăng đáng kể tài sản của các nhà đầu tư tại SK Hynix. Ảnh: Reuters.

Nhà sản xuất chip nhớ này đạt mức định giá 1.000 tỷ USD vào tháng 5, khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy mạnh nhu cầu đối với các loại chip bán dẫn phục vụ trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Đầu tháng này, SK Hynix huy động được 26,5 tỷ USD thông qua đợt niêm yết tại Mỹ - lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp nước ngoài. Kết thúc phiên giao dịch hôm 23/7, cổ phiếu giao dịch tại Mỹ của công ty này đóng cửa ở mức hơn 169 USD /cổ phiếu.

Sự bùng nổ của AI đã biến ngành kinh doanh vốn tăng trưởng chậm nhưng ổn định trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ hấp dẫn nhất thế giới, giúp gia tăng đáng kể tài sản của các nhà đầu tư và nhân viên tại SK Hynix.

Làn sóng AI cũng đưa ông Chey trở thành một gương mặt nổi bật trong giới lãnh đạo công nghệ toàn cầu. Đầu năm nay, ông đã đăng tải hình ảnh và video chụp cùng các CEO hàng đầu như Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) và Sundar Pichai (Google).