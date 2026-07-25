Ông Netanyahu và Zelenskyy sẽ gặp ông Trump vào tuần tới

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến sẽ có các cuộc gặp riêng biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào tuần tới.

Các chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột ở Trung Đông và Ukraine đang được thúc đẩy, đồng thời hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến tham dự lễ tang cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, theo báo Thỗ Nhĩ Kỳ.

Ông Netanyahu dự kiến sẽ tới Washington vào thứ Hai cho một chuyến thăm chính thức trước khi gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào thứ Ba, theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel.

Chuyến thăm diễn ra sau nhiều ngày đồn đoán về việc liệu hai nhà lãnh đạo có gặp nhau hay không. Trước khi Nhà Trắng xác nhận lịch hẹn, giới chức Mỹ và Israel cho biết hai bên vẫn đang trong quá trình thảo luận.

Trang tin Ynet của Israel tuần này đưa tin rằng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lo ngại ông Netanyahu có thể thuyết phục ông Trump chuyển sang lập trường cứng rắn hơn với Iran, trong khi ông Vance lại đang ủng hộ con đường ngoại giao với Tehran. Tuy nhiên, Văn phòng Phó Tổng thống Vance đã cực lực bác bỏ thông tin trên.

Giám đốc truyền thông Taylor Van Kirk gọi đây là "100% tin giả", trong khi một quan chức cấp cao của Nhà Trắng mô tả cáo buộc này "hoàn toàn sai sự thật".





Tổng thống Zelensky: Mỹ tiếp cận những năng lực chưa từng có từ hợp tác với Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào thứ Ba tới, theo một quan chức Nhà Trắng trả lời Reuters. Một nguồn tin Ukraine cho biết Kyiv quan tâm đến chuyến thăm này nhưng vẫn chờ Nhà Trắng chính thức xác nhận lịch trình của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine, tại Washington, D.C., ngày 19/8/2025. Ảnh: Anadolu Agency

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform tối 24/7, Tổng thống Ukraine còn cho biết Ukraine sẽ sở hữu thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công có tầm hoạt động tới 10.000 km vào năm 2027.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine mong muốn ký kết thỏa thuận hợp tác về thiết bị bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay với Mỹ, đồng thời cho biết để thúc đẩy tiến trình này, Ukraine đã bắt đầu chuyển giao các hệ thống thiết bị bay không người lái của mình cho phía Mỹ, theo báo Tin tức và Dân tộc.

Theo ông Zelensky, Ukraine đang cung cấp cho Mỹ nhiều loại thiết bị không người lái, bao gồm thiết bị không người lái trên biển, thiết bị bay không người lái, thiết bị bay không người lái tầm xa, cùng các hệ thống phục vụ các đòn tấn công ở cự ly trung bình và tầm sâu, giúp các đối tác Mỹ có thể thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình sử dụng.

Tổng thống Ukraine cho biết ông không thể công khai cách thức hoặc địa điểm quân đội Mỹ đang sử dụng các thiết bị bay không người lái của Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng Kyiv đang chia sẻ với Washington cả công nghệ thiết bị bay không người lái lẫn kinh nghiệm tác chiến thực tế tích lũy trên chiến trường, trên cơ sở quan hệ đối tác.

Nhà lãnh đạo Uukraine nhấn mạnh rằng thông qua sự hợp tác này, Mỹ đã tiếp cận được những năng lực mà trước đây nước này chưa từng có, đồng thời khẳng định đây là mối quan hệ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Nguyên thủ Ukraine cũng tiết lộ rằng thỏa thuận hợp tác quy mô lớn về thiết bị bay không người lái với Washington gần như đã hoàn tất và ông hy vọng sẽ sớm ký kết văn kiện này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Zelensky cho biết hiện nay cả Ukraine và Liên bang Nga đều đang sở hữu các thiết bị bay không người lái có khả năng hoạt động ở khoảng cách trên 3.000 km.

Ông đồng thời thông báo rằng đến cuối năm nay, Ukraine sẽ có các thiết bị bay không người lái tấn công với tầm hoạt động lên tới 4.000 km.

Theo kế hoạch, trong năm tới, Ukraine dự kiến sẽ triển khai các thiết bị bay không người lái tấn công có tầm hoạt động từ 5.000 đến 10.000 km.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng năng lực về thiết bị bay không người lái của Ukraine, khi kết hợp với các công nghệ tiên tiến của Mỹ, sẽ giúp thỏa thuận hợp tác giữa hai nước mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Theo nguồn tin, giới chức Mỹ và Ukraine đã thảo luận về đề xuất ngừng bắn trên không, có thể được trình lên phía Nga như một phần của sáng kiến hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Hôm thứ Tư, ông Zelenskyy đã trao đổi với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về triển vọng nối lại đàm phán hòa bình. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các quan chức hai nước có thể gặp nhau tại Mỹ trong những ngày tới.