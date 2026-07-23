Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng vượt kỳ vọng

Nhu cầu bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo tăng mạnh giúp kinh tế Hàn Quốc tiếp tục vượt kỳ vọng trong quý II, bất chấp áp lực từ giá năng lượng và bất ổn bên ngoài.

Kinh tế Hàn Quốc vẫn tăng trưởng vượt kỳ vọng nhờ làn sóng AI thúc đẩy xuất khẩu chip, đầu tư và tiêu dùng trong nước. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu công bố ngày 23/7 của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tăng 0,6% trong quý II so với quý trước, sau khi tăng 1,8% trong ba tháng đầu năm. Mức tăng này cao hơn dự báo 0,4% của các chuyên gia kinh tế do Bloomberg khảo sát.

Dù thấp hơn mức tăng đột biến của quý I - cũng là tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 2021 - kết quả mới nhất nối dài chuỗi dữ liệu kinh tế tích cực hơn dự kiến, khiến Chính phủ Hàn Quốc, BOK và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) liên tục nâng dự báo tăng trưởng của nước này trong thời gian qua, theo Reuters.

Kinh tế Hàn Quốc duy trì đà tăng sau quý I bứt phá. Biểu đồ: Bloomberg.

Diễn biến trên cũng củng cố khả năng BOK sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới, sau lần nâng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023 vào tuần trước.

Theo khảo sát các chuyên gia kinh tế, phần lớn dự báo BOK sẽ tiếp tục tăng lãi suất trước tháng 10, trong khi một số ý kiến cho rằng động thái này có thể diễn ra ngay tại cuộc họp chính sách ngày 27/8.

Sau quyết định nâng lãi suất ngày 16/7, Thống đốc BOK Shin Hyun Song cho biết ngân hàng trung ương vẫn duy trì lập trường thắt chặt khi lạm phát còn cao hơn mục tiêu, tăng trưởng kinh tế được cải thiện và các rủi ro đối với ổn định tài chính tiếp tục gia tăng.

Động lực lớn nhất của nền kinh tế tiếp tục đến từ ngành bán dẫn. Trong quý II, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 1,4%, chủ yếu nhờ doanh số chip tăng mạnh, trong khi nhập khẩu tăng 0,8% do nhu cầu ôtô, máy móc và thiết bị phục hồi.

Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, lượng chip xuất khẩu trong nửa đầu năm đã tăng khoảng 163% so với cùng kỳ năm trước, vượt cả mức kỷ lục của cả năm 2025. Xuất khẩu máy tính cũng tăng tới 262%, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với hạ tầng AI trên toàn cầu.

Giới chức Hàn Quốc nhận định làn sóng đầu tư vào AI không chỉ thúc đẩy ngành bán dẫn mà còn lan tỏa sang toàn bộ nền kinh tế thông qua lợi nhuận doanh nghiệp, đầu tư, tiền lương và nguồn thu ngân sách tăng lên, góp phần giảm bớt tác động từ những bất ổn bên ngoài.

Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ chững lại trong quý II do ảnh hưởng từ xung đột Iran, khiến giá dầu và chi phí nhập khẩu tăng, theo WSJ. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của ngành bán dẫn đã bù đắp phần lớn những tác động tiêu cực này.

Sự phục hồi cũng được phản ánh ở nhu cầu trong nước. Tiêu dùng cá nhân tăng 0,4%, chi tiêu chính phủ tăng 2,2%, còn đầu tư vào máy móc và thiết bị nhích 0,2%. Riêng đầu tư xây dựng giảm nhẹ 0,2% sau khi tăng trong quý trước.

Các số liệu gần đây tiếp tục cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc duy trì sức chống chịu tốt. Xuất khẩu tăng mạnh nhờ chip bán dẫn, thặng dư tài khoản vãng lai từ đầu năm đã vượt mức kỷ lục của cả năm ngoái, trong khi lạm phát tháng 6 tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.