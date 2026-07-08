Mỹ - Nhật - Hàn ký bản ghi nhớ hợp tác về năng lượng hạt nhân

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa ký bản ghi nhớ về hợp tác hạt nhân bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tại thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 17/3/2022. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các nhà ngoại giao hàng đầu của nước này cùng Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 7/7 đã ký bản ghi nhớ (MOU) nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác 3 bên để đẩy nhanh việc triển khai các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) tại các quốc gia khác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản Cho Hyun và Toshimitsu Motegi đã ký MOU bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ MOU phác thảo các cơ hội để 3 nước, vốn có những lợi thế trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, hợp tác cùng có lợi. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh cách tiếp cận phối hợp về vấn đề này tạo điều kiện cho doanh nghiệp 3 nước cung cấp cho những đối tác khu vực nhiều lựa chọn thay thế cạnh tranh hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời duy trì tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, để hỗ trợ sáng kiến này, Washington cam kết dành hơn 10 triệu USD ngân sách mới nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong việc triển khai năng lượng hạt nhân an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Bộ này cho biết các quỹ sẽ thúc đẩy các hoạt động phát triển dự án SMR và thiết lập một trung tâm đào tạo khu vực về SMR để phát triển nguồn nhân lực.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng ra thông cáo cho biết các bộ trưởng hoan nghênh việc ký kết MOU nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác ba bên để đẩy nhanh việc triển khai SMR tại các nước thứ ba. Cũng tại cuộc gặp, 3 nhà ngoại giao tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tiếp tục thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên.

Ba bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực an ninh kinh tế và nâng cao tính tự cường của chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, các bộ trưởng trao đổi quan điểm về các diễn biến trong khu vực và trên thế giới, trong đó có xung đột tại Trung Đông, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đóng góp cần thiết vào vấn đề này.

Đây là cuộc gặp ngoại trưởng Mỹ - Nhật - Hàn đầu tiên kể từ khi các nhà ngoại giao hàng đầu ba nước hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, Đông Nam Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Sau cuộc gặp 3 bên, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cũng gặp người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi, thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác 3 bên có sự tham gia của Mỹ.

Tại cuộc gặp, hai bên cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và mở rộng hợp tác giữa hai nước. Hai bên cũng nhấn mạnh hoạt động "ngoại giao con thoi" giữa lãnh đạo hai nước là động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nhất trí tiếp tục phát huy đà này để người dân hai nước cảm nhận rõ hơn những lợi ích trực tiếp.