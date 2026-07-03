Siêu động đất có thể phá hủy hơn 2 triệu ôtô ở Nhật Bản

Khảo sát mới cảnh báo sóng thần do siêu động đất tại rãnh Nankai có thể làm hư hại hơn 2 triệu ôtô ở Nhật Bản, trong khi nguy cơ thảm họa xảy ra vẫn ở mức rất cao.

Một người đàn ông kiểm tra bức tường chắn bị sập do động đất ở Hachinohe, tỉnh Aomori, ngày 25/6. Ảnh: Kyodo.

Hơn 2 triệu ôtô có nguy cơ bị sóng thần cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng nếu xảy ra siêu động đất dọc theo rãnh Nankai ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, theo kết quả khảo sát mới do Hiệp hội Chia sẻ Ôtô Nhật Bản (Japan Car Sharing Association) công bố, theo Kyodo News.

Khảo sát được thực hiện tại 12 trong tổng số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản, bao gồm tỉnh Aichi ở miền Trung. Kết quả cho thấy ít nhất 2,04 triệu ôtô cá nhân sẽ nằm trong vùng chịu tác động của sóng thần nếu xảy ra trận động đất có độ lớn từ 8 đến 9. Con số này cao gấp khoảng 5 lần số phương tiện bị hư hại trong thảm họa động đất - sóng thần tháng 3/2011 từng tàn phá vùng đông bắc Nhật Bản.

Trước nguy cơ trên, Hiệp hội Chia sẻ Ôtô Nhật Bản, có trụ sở tại thành phố Ishinomaki - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với hàng nghìn người thiệt mạng trong thảm họa năm 2011 - đã kêu gọi chính phủ tăng cường hỗ trợ để mở rộng chương trình cho thuê ôtô miễn phí dành cho các nạn nhân thiên tai thông qua nguồn xe được quyên góp.

Để đưa ra ước tính, hiệp hội dựa trên số hộ gia đình được dự báo sẽ bị ngập lụt kết hợp với tỷ lệ sở hữu ô tô tại 12 trong số 30 tỉnh được chính phủ xác định có nguy cơ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi siêu động đất rãnh Nankai và được đưa vào danh sách ưu tiên triển khai các biện pháp giảm nhẹ thiên tai. Những địa phương có dữ liệu bao gồm Kanagawa, Shizuoka, Ehime, Miyazaki cùng nhiều tỉnh khác.

Chính phủ Nhật Bản hiện cảnh báo xác suất xảy ra siêu động đất tại rãnh Nankai trong vòng 30 năm tới ở mức từ 60% đến trên 90%. Theo kịch bản xấu nhất, thảm họa này có thể cướp đi sinh mạng của khoảng 298.000 người.