Thủ tướng Takaichi có thu nhập cao nhất giới lãnh đạo đảng

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (LDP) dẫn đầu thu nhập trong 9 lãnh đạo chính đảng năm 2025 với 36,41 triệu yên (gần 6 tỷ đồng).

Bà Takaichi có thu nhập 36,41 triệu yen (gần 6 tỷ đồng ) trong năm 2025. Ảnh: Reuters.

Theo Japan Times, báo cáo công khai thu nhập của các nghị sĩ tại Nhật trong năm 2025 vừa được công bố ngày 30/6. Thu nhập bình quân của 9 lãnh đạo chính đảng tại Nhật hiện ở mức 24,53 triệu yen. Bà Takaichi là người duy nhất có thu nhập vượt mức 30 triệu yen.

Thu nhập của chính trị gia Nhật Bản

Trong năm 2025, bà Sanae Takaichi nhận mức lương 23,59 triệu yên. Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động viết lách và tiền bản quyền của bà đạt 12,82 triệu yên, tăng 3,83 triệu yên so với năm 2024.

Việc công khai thu nhập được thực hiện hằng năm theo luật về công khai tài sản của các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản. Đợt công bố lần này áp dụng đối với 471 nghị sĩ tại vị trong suốt năm 2025, gồm 293 thành viên Hạ viện và 178 thành viên Thượng viện.

Mức thu nhập bình quân của các nghị sĩ thuộc diện công khai thu nhập trong năm 2025 đạt 30,03 triệu yen, tăng 4,9 triệu yen so với năm trước.

Dẫn đầu danh sách là nghị sĩ Kenji Nakanishi (đảng LDP) với thu nhập 1,14 tỷ yên, trong đó khoảng 90% đến từ lợi nhuận chứng khoán và cổ tức. Ông Nakanishi cùng đồng nghiệp Norihisa Tamura là hai nghị sĩ duy nhất ghi nhận thu nhập vượt mốc 1 tỷ yên.

Về thu nhập bình quân theo đảng, LDP dẫn đầu với 35,12 triệu yên, theo sau là DPP (24,38 triệu), JIP (23,52 triệu) và SDP (22,66 triệu).

Trong nội các của Thủ tướng Takaichi, thu nhập bình quân đạt 28,69 triệu yên. Dẫn đầu là Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi với 82,58 triệu yên, tiếp đến là Thủ tướng Takaichi và Bộ trưởng Nội vụ Yoshimasa Hayashi (cùng mức 34,50 triệu yên). Mức thu nhập thấp nhất thuộc về Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Jiro Akama với 21,49 triệu yên.

Thủ tướng Takaichi theo đuổi kế hoạch kinh tế chưa từng có

Theo Bloomberg, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang theo đuổi kế hoạch kinh tế đầy tham vọng. Kế hoạch này nhằm tái định hình nền tảng công nghiệp của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ tới.

Trọng tâm trong chiến lược của bà Takaichi là kế hoạch đầu tư trị giá 370.000 tỷ yen ( 2.300 tỷ USD ), được triển khai với sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân. Quy mô và phạm vi của kế hoạch được đánh giá vượt xa mọi sáng kiến mà các chính phủ tiền nhiệm từng đề ra, đồng thời có mức độ tham vọng không kém chương trình kinh tế mà cố Thủ tướng Shinzo Abe từng theo đuổi.

Kế hoạch của bà Takaichi gợi nhớ giai đoạn chính phủ Nhật Bản chủ động định hướng dòng vốn vào các ngành được xem là thiết yếu đối với sự thịnh vượng quốc gia.

Từ thời Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế dẫn dắt chính sách công nghiệp sau Thế chiến II, cho đến các chương trình trợ cấp sản xuất chất bán dẫn gần đây, chính phủ Nhật Bản nhiều lần can thiệp nhằm định hình cơ cấu ngành công nghiệp của đất nước.

Điểm khác biệt lần này nằm ở quy mô, thời hạn tiến hành chiến lược kinh tế này kéo dài 14 năm và trọng tâm là kiểm soát các rủi ro địa chính trị.

Bà Takaichi tiếp tục theo đuổi các chính sách kinh tế đầy tham vọng. Ảnh: Reuters.

Trong khi ông Abe tập trung vào vấn đề cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy nhu cầu của thị trường, bà Takaichi hướng đến việc củng cố năng lực nguồn cung, thông qua đầu tư quy mô lớn vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, quốc phòng và đóng tàu.

Tổng cộng có 17 ngành được xác định là có ý nghĩa chiến lược đối với cả an ninh kinh tế lẫn an ninh quốc gia của Nhật Bản.

Ông Masato Kamikubo, giáo sư tại Đại học Ritsumeikan và là người nghiên cứu các chính sách của Nhật Bản kể từ thập niên 1990, nhận định: "Chính sách của bà Takaichi hoàn toàn khác với chính sách của ông Abe. Chiến lược hiện tại, nếu được triển khai đúng kế hoạch, có thể giúp Nhật Bản chuyển mình".

Tuy nhiên, nhiều nội dung trong chiến lược tăng trưởng vẫn chưa được làm rõ, khi hơn một nửa nguồn vốn dự kiến sẽ đến từ khu vực tư nhân. Bà Takaichi chưa giải thích cách thức huy động nguồn vốn này và chưa nêu rõ nguồn tài chính dành cho phần vốn nhà nước.

Từng là thành viên nội các dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe (2012-2020) - giai đoạn gắn liền với khẩu hiệu 'Nhật Bản đã trở lại', bà Takaichi được cho là vẫn đang tiếp nối thông điệp này. Tương tự người tiền nhiệm, bà cũng đang nỗ lực cải cách những thông lệ chính trị lâu đời tại Nhật Bản.

Nếu ông Abe từng tăng quyền kiểm soát đối với bộ máy hành chính thông qua việc nắm quyền bổ nhiệm nhân sự cấp cao, thì bà Takaichi muốn cải cách sâu rộng quy trình lập ngân sách do Bộ Tài chính phụ trách.

Bên cạnh các dự luật ngân sách thường niên và ngân sách bổ sung vốn đã được các Thủ tướng Nhật Bản sử dụng từ lâu, bà Takaichi đang xây dựng các khuôn khổ tài chính cho nhiều năm tới. Trong tháng 7, bà dự kiến công bố Chính sách Cơ bản đầu tiên của mình, đây là văn kiện định hướng chiến lược kinh tế hàng năm của chính phủ Nhật Bản.

Các chính sách kinh tế mà bà Takaichi theo đuổi được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản đang phải đối mặt nhiều thách thức. Lạm phát kéo dài làm suy giảm sức mua của các hộ gia đình, đồng yen suy yếu khiến chi phí nhập khẩu năng lượng, thực phẩm và nguyên liệu tăng mạnh.

Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Takaichi tiếp tục ở mức cao. Các cuộc khảo sát gần đây của truyền thông Nhật đều cho thấy nội các của bà nhận được hơn 60% tỷ lệ ủng hộ.