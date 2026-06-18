Ông Trump tiết lộ 'người hâm mộ nhất' trong các lãnh đạo thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump dành lời khen cho Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khi đề cập “người hâm mộ lớn nhất” của ông.

Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi là “người hâm mộ lớn nhất” của ông trong số các nhà lãnh đạo thế giới, theo hãng tin Kyodo News.

“Nhật Bản đang làm rất tốt. Tôi phải nói với các bạn rằng bà ấy [Takaichi] nghĩ tôi đã làm rất tốt. Các bạn phải gọi cho bà ấy và hỏi bà ấy. Bà ấy đang làm rất tốt”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc ở Evian-les-Bains (Pháp).

(Từ trái sang phải) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông được hỏi liệu ông có kêu gọi các thành viên G7 khác, bao gồm Anh, Đức và Nhật Bản, điều động lực lượng vũ trang đến eo biển Hormuz hay không.

Eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải toàn cầu có ý nghĩa sống còn, trên thực tế đã bị phong tỏa kể từ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào cuối tháng 2.

Tuy nhiên, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ, trong đó bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và Tehran mở lại eo biển này.

Không giống các nhà lãnh đạo khác trong G7, bà Takaichi đã tránh chỉ trích ông Trump về cuộc chiến ở Iran cũng như các vấn đề nhạy cảm khác.

Thủ tướng Takaichi cũng được biết đến với việc dành nhiều lời ca ngợi cho Tổng thống Trump khi hai người gặp nhau tại Nhà Trắng vào tháng 3. Thủ tướng Nhật Bản khi đó nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng ông là “người duy nhất có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng cho toàn thế giới”.

Trong cuộc họp báo ngày 17/6, ông Trump tiếp tục cho biết Mỹ hiện không nhất thiết cần sự hỗ trợ từ các quốc gia khác trong vấn đề Iran, mặc dù ông thất vọng vì họ đã không hành động sớm hơn.

“Thực tế là Nhật đã đề nghị tham gia, nhưng tôi phải nói thật rằng Nhật không muốn can dự trong thời gian chiến sự diễn ra”, ông Trump nói.

“Tôi đã hỏi bà ấy và nói: ‘Bà có muốn tham gia một chút không?’ Tôi không gây sức ép nhiều, nhưng họ trả lời: ‘Không, chúng tôi không muốn tham gia.’ Không ai muốn cả. Chúng tôi đã tự mình làm điều đó cùng với Israel và các quốc gia Arab”, ông nói thêm.