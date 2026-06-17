Ông Trump đe dọa Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể nối lại chiến dịch không kích Iran nếu ông không hài lòng với thỏa thuận mà hai bên vừa đạt được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains (Pháp) ngày 17/6. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong tuần này với Iran chưa phải là cuối cùng và ông có thể nối lại chiến dịch ném bom nếu không hài lòng với thỏa thuận đó, theo hãng tin Reuters.

“Đó là một bản ghi nhớ thỏa thuận. Nếu tôi không thích nó, chúng tôi sẽ quay lại nổ súng vào họ. Nếu họ không cư xử đúng mực, chúng tôi sẽ lập tức quay lại thả bom vào họ”, ông Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết bản ghi nhớ thỏa thuận với Iran không bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức đối với Tehran.

Ông cũng hết lời ca ngợi thỏa thuận khung do chính quyền Mỹ đàm phán.

“Đó là một thỏa thuận rất mạnh mẽ. Không ai biết chính xác nội dung của nó, nhưng nó rất mạnh mẽ và dường như hầu hết mọi người đều rất hài lòng”, vị tổng thống nói thêm.

Ông Trump cho rằng thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích lớn cho thị trường.

“Tôi nghĩ giá dầu có thể còn thấp hơn cả mức trước khi chiến tranh nổ ra”, ông nói thêm.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Evian, Pháp từ ngày 15 đến 17/6. Hội nghị G7 năm nay quy tụ lãnh đạo Pháp, Mỹ, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản và Anh, cùng sự tham dự của nhiều khách mời như Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ukraine.

Trong cuộc họp ngày 17/6, lãnh đạo các nước G7 đã hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi ngừng bắn tại Lebanon.

Nhóm cũng cho biết sẽ đa dạng hóa các tuyến cung ứng năng lượng nhằm giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu ngày 28/2 bằng các cuộc không kích khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột dự kiến bắt đầu vào ngày 19/6, ngay sau khi văn kiện được ký tại Thụy Sĩ.