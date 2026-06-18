Ông Trump cảm ơn Nga và Trung Quốc vì trung lập trong chiến sự Iran

Ông Trump đã dành những lời tích cực và cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì không cản trở Mỹ kiềm chế Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời tích cực cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/6, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời tích cực cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cả hai đã góp phần hỗ trợ tiến trình đạt được thỏa thuận, hoặc ít nhất không cản trở các nỗ lực của Washington liên quan đến eo biển Hormuz.

"Tôi muốn cảm ơn họ vì họ đã khiến mọi việc trở nên tốt đẹp hơn nhiều", ông Trump phát biểu sau khi Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến vào thứ Tư.

Tổng thống Mỹ cho rằng dù lãnh đạo Nga và Trung Quốc "hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn hơn", họ đã chọn cách không thực hiện điều đó.

"Họ hoàn toàn có thể điều một tàu chở dầu cùng 6 tàu khu trục hộ tống, mỗi bên 3 chiếc. Nhưng họ đã không làm như vậy. Chủ tịch Tập đã giúp tôi. Ông ấy đã cố gắng hỗ trợ và tôi cho rằng ông ấy có lẽ đã góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng", ông Trump nói.

Những phát biểu này hoàn toàn khác biệt với cách ông Trump đề cập đến các đồng minh của Mỹ, từ Nhật Bản đến châu Âu - những quốc gia vốn bị ông chỉ trích vì thiếu sự hỗ trợ trong các chiến dịch quân sự hoặc nỗ lực khai thông eo biển Hormuz.

Ngược lại, ông đã nhẹ nhàng chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về chiến thuật tại Lebanon. Hai người đã nhiều lần bất đồng về việc Israel từ chối hạn chế các cuộc tấn công Hezbollah tại Lebanon, nơi việc chấm dứt thù địch là yêu cầu chính của Iran.

Ông Trump chỉ trích ông Netanyahu vì tiếp tục tấn công vào Lebanon. Ảnh: Reuters.

"Netanyahu là một người tốt, chỉ là đôi khi hơi kích động", ông Trump nói với phóng viên. "Chúng tôi có chút tranh cãi về Lebanon. Tôi nói ông nên nhẹ tay một chút, Bibi", ông nói, sử dụng biệt danh của ông Netanyahu. "Ông không cần phải phá sập một tòa nhà mỗi khi thấy ai đó từ Hezbollah đi vào đó".

Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin về các cuộc không kích và pháo kích mới của Israel tại miền nam trong suốt ngày thứ Tư.

Các nguồn tin an ninh Lebanon cho biết Hezbollah cũng đã phóng hai cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào lực lượng Israel tại phía nam. Nhóm này không công khai nhận trách nhiệm. Israel sau đó cho biết 5 binh sĩ của họ đã bị thương trong hai cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Hezbollah tại miền nam Lebanon.