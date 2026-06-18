Toàn văn bản ghi nhớ 14 điểm giữa Mỹ và Iran

Nhà Trắng ngày 17/6 theo giờ địa phương đã công bố toàn văn bản ghi nhớ đã ký với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham quan cung điện Versailles cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17/6, sau khi hội nghị G7 đã khép lại. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã đọc toàn bộ văn bản gồm 14 điểm trong cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên.

Văn bản có tên "Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran" đã được công bố, sau khi xuất hiện nhiều chỉ trích tại Mỹ về việc nội dung văn bản chưa được công khai dù hai bên đã thống nhất ký kết.

“Về cơ bản, đây là một thỏa thuận cho phép chúng tôi mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức, buộc Iran xử lý lượng vật liệu hạt nhân còn lại, đồng thời tạo ra cơ chế để nếu Iran cải thiện hành vi, chúng tôi sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp kinh tế và trừng phạt, giúp nước này có cơ hội phát triển thịnh vượng hơn”, quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trong cuộc họp báo.

Dưới đây là toàn văn nội dung được Mỹ công bố:

Điều 1

Mỹ và Iran cùng các đồng minh của hai bên trong cuộc chiến hiện nay ký bản ghi nhớ này nhằm tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon.

Hai bên cam kết từ nay sẽ không khởi xướng chiến tranh hay bất kỳ hoạt động quân sự nào chống lại nhau, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đồng thời bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon. Thỏa thuận cuối cùng sẽ xác nhận việc chấm dứt vĩnh viễn xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon, cùng các nội dung liên quan khác.

Điều 2

Mỹ và Iran cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của đối phương.

Điều 3

Hai bên cam kết đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng trong tối đa 60 ngày, có thể gia hạn nếu cả hai cùng đồng ý.

Điều 4

Ngay sau khi ký bản ghi nhớ, Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và mọi biện pháp cản trở nhằm vào Iran, đồng thời chấm dứt hoàn toàn phong tỏa trong vòng 30 ngày.

Trong thời gian này, lưu lượng tàu thuyền sẽ được Iran khôi phục về mức độ lưu thông hàng hải trước chiến tranh. Mỹ cũng cam kết rút lực lượng khỏi khu vực lân cận Iran trong vòng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Điều 5

Sau khi ký bản ghi nhớ, Iran sẽ nỗ lực bảo đảm tàu thương mại được đi lại an toàn, không thu phí trong 60 ngày tại vùng biển giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều.

Hoạt động hàng hải thương mại sẽ được nối lại ngay lập tức. Công tác tháo gỡ vật cản kỹ thuật, quân sự và rà phá thủy lôi do Iran thực hiện sẽ hoàn tất trong vòng 30 ngày.

Iran sẽ tiến hành đối thoại với Oman nhằm xác định cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz, cùng các quốc gia ven Vịnh Ba Tư khác, phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển.

Đường phố Tehran những ngày này. Ảnh: Reuters.

Điều 6

Mỹ cam kết phối hợp với các đối tác khu vực xây dựng kế hoạch tái thiết và phát triển kinh tế tại Iran với quy mô tối thiểu 300 tỷ USD .

Cơ chế triển khai sẽ được hoàn thiện trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng đạt được trong vòng 60 ngày. Mỹ sẽ cấp mọi giấy phép, miễn trừ và chấp thuận cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan.

Điều 7

Mỹ cam kết chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cũng như các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ. Lộ trình cụ thể sẽ được thống nhất trong thỏa thuận cuối cùng.

Hai bên thừa nhận tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề trừng phạt và bày tỏ mong muốn giải quyết nội dung này ngay trong các vòng đàm phán sắp tới.

Điều 8

Iran tái khẳng định sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Mỹ và Iran nhất trí giải quyết vấn đề kho vật liệu hạt nhân đã làm giàu theo cơ chế sẽ được hai bên thống nhất, với phương án tối thiểu là pha loãng ngay tại chỗ dưới sự giám sát của IAEA.

Hai bên sẽ thảo luận về hoạt động làm giàu uranium và các nhu cầu hạt nhân khác của Iran nhằm xây dựng khuôn khổ phù hợp cho thỏa thuận cuối cùng. Các bên thừa nhận tính chất then chốt của những vấn đề hạt nhân này và cam kết đàm phán để đạt được đồng thuận.

Điều 9

Trong thời gian chờ thỏa thuận cuối cùng, hai bên duy trì hiện trạng. Iran sẽ giữ nguyên tình trạng hiện tại của chương trình hạt nhân, còn Mỹ sẽ không áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới hoặc triển khai thêm lực lượng quân sự trong khu vực.

Điều 10

Ngay sau khi ký bản ghi nhớ và cho đến khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn, Bộ Tài chính Mỹ sẽ cấp miễn trừ cho hoạt động xuất khẩu dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm liên quan của Iran. Các miễn trừ cũng áp dụng đối với giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, vận tải và dịch vụ liên quan khác.

Điều 11

Mỹ cam kết cho phép Iran sử dụng đầy đủ các quỹ và tài sản bị phong tỏa hoặc hạn chế ngay khi bản ghi nhớ được triển khai. Hai bên sẽ thống nhất các thủ tục giải ngân trong quá trình đàm phán.

Dù các khoản tiền được giữ nguyên tại tài khoản hiện có hay được chuyển đi nơi khác, chúng đều có thể sử dụng đầy đủ để thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng do Ngân hàng Trung ương Iran chỉ định. Mỹ cam kết cấp mọi giấy phép và chấp thuận cần thiết.

Điều 12

Mỹ và Iran nhất trí thành lập cơ chế điều hành nhằm giám sát việc thực thi thành công bản ghi nhớ cũng như việc tuân thủ thỏa thuận cuối cùng trong tương lai.

Điều 13

Sau khi ký bản ghi nhớ, kết hợp với điều kiện các nội dung tại Điều 1, 4, 5, 10 và 11 được triển khai cũng như tiếp tục được thực hiện, Mỹ và Iran sẽ bắt đầu đàm phán về thỏa thuận cuối cùng đối với các điều khoản còn lại.

Điều 14

Thỏa thuận cuối cùng sẽ được phê chuẩn bằng một nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.