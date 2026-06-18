Iran tuyên bố sẽ thu phí qua eo biển Hormuz

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng Iran sẽ thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sau thời hạn 60 ngày được nêu trong bản ghi nhớ với Mỹ.

Ngày 17/6, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Ghalibaf tuyên bố rằng “eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại tình trạng như trước chiến tranh”.

“Iran có quyền thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz và dĩ nhiên chúng tôi sẽ thu phí đối với các dịch vụ được cung cấp”, trưởng đoàn đàm phán Iran nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran sẽ thu phí qua eo biển Hormuz. Ảnh: WANA/Reuters.

Ông Ghalibaf nói thêm rằng theo luật pháp quốc tế và Công ước về Luật Biển năm 1982, các tàu thuyền đi qua phải trả phí cho những dịch vụ được cung cấp.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết Iran sẽ cùng với Oman xây dựng một cơ chế đối với eo biển Hormuz, cho biết hai nước sẽ trao đổi quan điểm với các quốc gia khác khi cần thiết.

Theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Tehran sẽ cho phép các tàu thương mại qua lại eo biển an toàn mà không phải nộp phí trong 60 ngày.

Sau đó, Iran sẽ tiến hành đối thoại với Oman nhằm xác định cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz, đồng thời tham vấn các quốc gia khác ven vịnh Ba Tư phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của các quốc gia ven eo biển.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz phải được mở miễn phí cho tàu thuyền qua lại sau khi chiến sự kết thúc.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 17/6, ông Trump nói rằng các đồng minh châu Âu đã cam kết hỗ trợ Mỹ bảo đảm eo biển Hormuz thông suốt và an toàn cho hoạt động hàng hải, theo đài CNN.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Washington không cần đến sự hỗ trợ của châu Âu để mở lại eo biển sau khi đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng bất kỳ tàu rà phá thủy lôi nào mà các nước này có thể cung cấp cho chiến dịch đều sẽ là “điều tốt”.