Thủ tướng Nhật Bản: Khủng hoảng dầu mỏ tác động nghiêm trọng đến châu Á-TBD

Ngày 4/5, tại Canberra, Australia, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đang gây ra những tác động nghiêm trọng đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định hai nước sẽ phản ứng khẩn cấp nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định.

Thông thường, khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hoạt động vận tải tại đây đã bị đình trệ sau khi bùng phát xung đột tại Trung Đông.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 80% lượng dầu đi qua eo biển này vốn có điểm đến là các quốc gia châu Á.

Bà Takaichi chia sẻ với giới báo chí rằng việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Lãnh đạo hai nước khẳng định Nhật Bản và Australia sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ để ứng phó với tình hình với tinh thần khẩn trương nhất. Hiện nay, Australia là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất cho Nhật Bản. Ngược lại, Nhật Bản cũng cung cấp khoảng 7% lượng dầu diesel cho thị trường Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ra một loạt tuyên bố chung, cam kết hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế, quốc phòng và khoáng sản quan trọng. Ông Albanese nhận định những thỏa thuận này mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cả hai quốc gia.

Theo ông Albanese, các cam kết này giúp người dân Australia ít bị tổn thương hơn trước những cú sốc toàn cầu, điển hình là các cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.

Chính phủ Nhật cũng bày tỏ mong muốn đảm bảo nguồn cung ổn định các loại khoáng sản thiết yếu dùng trong sản xuất chất bán dẫn, pin xe điện và các hệ thống vũ khí.

Phía Australia khẳng định nguồn khoáng sản dồi dào của nước này là chìa khóa để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với nguồn cung đất hiếm trên toàn cầu.