Hai ngày của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Việt Nam

Khoảng 18h30 ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, chính thức bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 1 đến 3/5 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Chuyến thăm đánh dấu việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2/2026 vừa qua. Trước đó, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” vào tháng 11/2023 là dấu mốc quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và sự phát triển chín muồi của quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả hơn.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Tokyo đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.
Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Takaichi Sanae cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam. Tham dự Lễ đón có các lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ và các bộ, ngành như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; cùng lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.
Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại Trụ sở Chính phủ. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đạt nhiều đồng thuận chiến lược, trong đó có nhất trí làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, lấy kinh tế làm trụ cột, mở rộng hợp tác công nghệ cao, năng lượng, ODA, nhân lực và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae, các bộ, ngành, địa phương hai nước đã trao 6 văn kiện hợp tác gồm các thỏa thuận vay ODA, hợp tác tăng trưởng carbon thấp, thủy lợi, công nghệ thông tin - chuyển đổi số và trao đổi dữ liệu vệ tinh.
Sau lễ ký kết, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế.
Trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói về ý nghĩa của cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý, cho biết hai bên thống nhất 5 định hướng lớn, tập trung củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ cao, năng lượng, nhân lực và phối hợp quốc tế, Nhật Bản hỗ trợ dầu thô cho Nghi Sơn, đồng hành cùng Việt Nam phát triển. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Nhật Bản tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, cho biết Việt Nam sẽ tham dự GREEN EXPO 2027 tại Yokohama (Nhật Bản).
Tại họp báo, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh giá cao đà phát triển mạnh mẽ của Việt Nam như “rồng bay lên” và vai trò trong chuỗi cung ứng. Bà nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với sáng kiến FOIP, đồng thời cam kết cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Cũng trong sáng 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae, đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, với mức độ tin cậy chính trị cao và hợp tác ngày càng thực chất trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Takaichi bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách, tự chủ kinh tế của Việt Nam và mong muốn cùng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác chiến lược, trong đó chú trọng 6 định hướng lớn bao gồm: Củng cố tin cậy chính trị; Mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh; Đẩy mạnh liên kết kinh tế và phát triển các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, AI; Triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác về khoa học, công nghệ thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu chung; Thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực thông qua hợp tác lao động, giáo dục, địa phương, văn hóa-xã hội,...
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển; thúc đẩy giao lưu nhân dân, bảo đảm quyền lợi cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Nhân dịp này, hai bên trao đổi lời mời thăm cấp cao, tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Chiều 2/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng trước đông đảo giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy cùng đại biểu cấp cao hai nước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2020, một Thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách tại Việt Nam.
Bài phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae truyền tải thông điệp rõ nét về tương lai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời cập nhật những nội dung quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ ấn tượng trước sự vươn lên của Việt Nam khi trở thành mắt xích không thể thiếu trong chuỗi sản xuất toàn cầu, đồng thời bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam sẽ cùng Nhật Bản xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, làm nền tảng cho sự hòa bình và thịnh vượng chung.
Chiều 2/5, sau khi đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nhà Quốc hội. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; đồng thời chúc mừng bà và đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện tháng 2/2026, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Nhật Bản.
Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Đánh giá cao vai trò của hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban chuyên môn, cũng như đẩy mạnh hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ nữ.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết hợp tác, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Đánh giá cao nguồn vốn ODA và FDI của Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội cam kết tạo môi trường pháp lý minh bạch cho các nhà đầu tư và đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ODA thế hệ mới, triển khai các dự án quy mô lớn về công nghệ.
Bà Takaichi khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam bảo đảm an ninh kinh tế, năng lượng và dành ưu tiên cao cho hợp tác công nghệ cao. Bà cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ sớm thông qua Hiệp định về phát triển trường Đại học Việt Nhật và Hiệp định về viện trợ không hoàn lại giữa hai Chính phủ.
Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Tối 2/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đồng chủ trì lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội và bạn bè hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Sau khi Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam công bố quyết định của Nhà Vua Nhật Bản, thay mặt Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae đã trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự - phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản - cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Tối 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae dự tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và bày tỏ thích thú khi trực tiếp trải nghiệm đánh trống - sản phẩm âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm là sản phẩm truyền thống của Việt Nam cho Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Sáng 3/5, Thủ tướng Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
