Thủ tướng Nhật Bản trải nghiệm đánh trống truyền thống Việt Nam

  Thứ bảy, 2/5/2026 21:41 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Tối 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae dự tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và bày tỏ thích thú khi trực tiếp trải nghiệm đánh trống truyền thống Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng thưởng thức màn trình diễn trống truyền thống do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Trong không khí thân mật, Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ sự thích thú khi trực tiếp trải nghiệm đánh trống - sản phẩm âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Theo truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae có kinh nghiệm chơi trống từ thời đại học. Trước đó, vào tháng 1, bà cũng đã cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trải nghiệm đánh trống sau cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Nara của Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm là sản phẩm truyền thống của Việt Nam cho Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Việt Nam - Nhật Bản phấn đấu kim ngạch thương mại 60 tỷ USD vào 2030

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược, mở rộng liên kết kinh tế.

15 giờ trước

Thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới

Trong cuộc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 6 định hướng lớn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.

15 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Chiều 2/5, sau khi đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nhà Quốc hội.

16 giờ trước

Phương Linh

