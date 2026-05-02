Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Nhà Quốc hội.
Đại diện Việt Nam tặng hoa chào đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thủ tướng Takaichi Sanae các thành viên tiếp đón bên phía Việt Nam.
Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; đồng thời chúc mừng bà và đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện tháng 2/2026, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Nhật Bản.
Thay mặt Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đồng thời cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị của các Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam dành cho Đoàn.
Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Đánh giá cao vai trò của hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban chuyên môn, cũng như đẩy mạnh hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ nữ.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết hợp tác, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Đánh giá cao nguồn vốn ODA và FDI của Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội cam kết tạo môi trường pháp lý minh bạch cho các nhà đầu tư và đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ODA thế hệ mới, triển khai các dự án quy mô lớn về công nghệ.
Bà Takaichi khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam bảo đảm an ninh kinh tế, năng lượng và dành ưu tiên cao cho hợp tác công nghệ cao. Bà cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ sớm thông qua Hiệp định về phát triển trường Đại học Việt Nhật và Hiệp định về viện trợ không hoàn lại giữa hai Chính phủ.
Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực bổ trợ lẫn nhau như: Công nghệ bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược; Trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch và chuyển đổi số; Công nghệ sinh học và hạ tầng thông minh. Bên cạnh đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Nhật Bản bảo vệ quyền lợi người Việt, thúc đẩy hợp tác địa phương. Đáp lại, bà Takaichi Sanae khẳng định tạo điều kiện cho người Việt, đồng thời cảm ơn Việt Nam tham gia các triển lãm quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bức ảnh chụp chung. Nhân dịp này, ông Trần Thanh Mẫn đã gửi lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam tới Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke.
Chiều tối ngày 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cúi đầu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
Cũng nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phát biểu chính sách của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam lần này.
Trong bài phát biểu, bà trình bày định hướng về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP). Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2020, một Thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách tại Việt Nam.
Đoàn xe của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Đại học Quốc gia Hà Nội (trước là trường Đại học Tổng hợp).
