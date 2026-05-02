Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” vào tháng 11/2023 là dấu mốc quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và sự phát triển chín muồi của quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả hơn. Chuyến thăm tháng 5/2026 của Thủ tướng Sanae Takaichi được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, định hình các trụ cột hợp tác mới, mở rộng không gian phát triển vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.