Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Takaichi Sanae cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng, hai Thủ tướng bước lên bục danh dự tại sảnh chính Trụ sở Chính phủ.
Sau nghi thức chào cờ và cử Quốc thiều hai nước, hai nhà lãnh đạo cúi chào quân kỳ và giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.
Tham dự Lễ đón có các lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ và các bộ, ngành như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; cùng lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.
Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” vào tháng 11/2023 là dấu mốc quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và sự phát triển chín muồi của quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới thực chất, hiệu quả hơn. Chuyến thăm tháng 5/2026 của Thủ tướng Sanae Takaichi được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, định hình các trụ cột hợp tác mới, mở rộng không gian phát triển vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận thảm đỏ đón Thủ tướng Takaichi Sanae. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến tập trung trao đổi các lĩnh vực hợp tác then chốt, phát huy thế mạnh bổ sung lẫn nhau như kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, cũng như tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thiếu nhi thủ đô tặng hoa chào đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sang thăm chính thức Việt Nam. Từ sáng, đông đảo thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô đã có mặt, vẫy cờ hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Ngay sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới, đồng thời chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
