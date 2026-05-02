Việt Nam - Nhật Bản ký kết loạt văn kiện hợp tác mới

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Hai vị Thủ tướng chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM).
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản trao Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và chuyển đổi số.
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản trao Văn bản sửa đổi Thỏa thuận về trao đổi dữ liệu vệ tinh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Sau lễ ký kết, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế. Trong ảnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Cũng trong sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.