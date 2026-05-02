Việt Nam - Nhật Bản ký kết loạt văn kiện hợp tác mới

Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Hai vị Thủ tướng chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM).

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản trao Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Cũng trong sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Khoảng 18h30 ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến đi được kỳ vọng làm sâu sắc quan hệ, mở ra trụ cột hợp tác mới, thiết thực cho hai nước.

