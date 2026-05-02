Việt Nam - Nhật Bản ký kết loạt văn kiện hợp tác mới

  • Thứ bảy, 2/5/2026 15:31 (GMT+7)
Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae tiến hành hội đàm và chứng kiến trao 6 văn kiện hợp tác, khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương.

Thu tuong Nhat Ban anh 1

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thu tuong Nhat Ban anh 2

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thu tuong Nhat Ban anh 3

Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Hai vị Thủ tướng chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM).

Thu tuong Nhat Ban anh 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Thu tuong Nhat Ban anh 5

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản trao Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và chuyển đổi số.

Thu tuong Nhat Ban anh 6

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản trao Văn bản sửa đổi Thỏa thuận về trao đổi dữ liệu vệ tinh.

Thu tuong Nhat Ban anh 7

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Thu tuong Nhat Ban anh 8

Sau lễ ký kết, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế. Trong ảnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.
Thu tuong Nhat Ban anh 9

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thu tuong Nhat Ban anh 10

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thu tuong Nhat Ban anh 11

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại buổi gặp gỡ báo chí.

Thu tuong Nhat Ban anh 12

Cũng trong sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thu tuong Nhat Ban anh 13

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Takaichi Sanae cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam.

7 giờ trước

Thủ tướng Nhật Bản đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Khoảng 18h30 ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến đi được kỳ vọng làm sâu sắc quan hệ, mở ra trụ cột hợp tác mới, thiết thực cho hai nước.

23 giờ trước

Việt Linh - Phương Linh

