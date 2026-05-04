Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ tối 3/5 (theo giờ địa phương) vì lý do kỹ thuật.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc Airbus A310 chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, đang trên đường từ Madrid tới Yerevan, Armenia, đã gặp sự cố kỹ thuật và phải hạ cánh cấp xuống sân bay quốc tế ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin không đề cập tình trạng sức khỏe của ông Sanchez cũng như những người có mặt trên chuyến bay, nhưng cho biết Thủ tướng Tây Ban Nha ở lại Ankara một đêm và khởi hành tới Yerevan trong sáng sớm 4/5.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một năm qua, máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gặp sự cố kỹ thuật và phải điều chỉnh lịch trình bay. Trước đó, ông Pedro Sanchez cũng đã bị lỡ cuộc họp về Ukraine tại Paris, Pháp hôm 4/9/2025, vì lý do tương tự.