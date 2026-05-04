Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ

  • Thứ hai, 4/5/2026 15:08 (GMT+7)
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ tối 3/5 (theo giờ địa phương) vì lý do kỹ thuật.

Thủ tướng Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc Airbus A310 chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, đang trên đường từ Madrid tới Yerevan, Armenia, đã gặp sự cố kỹ thuật và phải hạ cánh cấp xuống sân bay quốc tế ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin không đề cập tình trạng sức khỏe của ông Sanchez cũng như những người có mặt trên chuyến bay, nhưng cho biết Thủ tướng Tây Ban Nha ở lại Ankara một đêm và khởi hành tới Yerevan trong sáng sớm 4/5.

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một năm qua, máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gặp sự cố kỹ thuật và phải điều chỉnh lịch trình bay. Trước đó, ông Pedro Sanchez cũng đã bị lỡ cuộc họp về Ukraine tại Paris, Pháp hôm 4/9/2025, vì lý do tương tự.

Bá Thi/VOV-Cairo

Tây Ban Nha Pháp Airbus Pedro Sanchez máy bay hạ cánh khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

