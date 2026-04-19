Nhiều quốc gia lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Cuba

  • Chủ nhật, 19/4/2026 14:45 (GMT+7)
Ngày 18/4, Chính phủ các nước Brazil, Mexico và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Cuba cũng như tiến hành các cuộc đối thoại

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Bernama/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong một tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 về Bảo vệ Dân chủ, trong khuôn khổ sáng kiến Vận động Tiến bộ Toàn cầu (GPM), Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã đề xuất một tuyên bố phản đối sự can thiệp quân sự vào Cuba.

Bà Sheinbaum lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của đảo quốc Caribe, đồng thời bày tỏ hy vọng đối thoại và hòa bình sẽ thắng thế.

Cũng tại sự kiện nói trên, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh rằng không ai có quyền áp đặt luật lệ lên các quốc gia khác, và cần chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba.

Trong tuyên bố chung, chính phủ 3 nước cũng kêu gọi các bên liên quan tránh những hành động làm trầm trọng thêm điều kiện sống của người dân Cuba hoặc vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ nhân đạo một cách có phối hợp nhằm giảm bớt nỗi khổ của người dân Cuba.

Các nước đồng thời kêu gọi một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho rằng cuộc đối thoại như vậy nên hướng tới việc tìm ra một giải pháp lâu dài cho tình hình hiện tại và đảm bảo rằng chính người dân Cuba sẽ được hoàn toàn tự do quyết định về tương lai của mình.

Mới đây, các nghị sĩ quốc hội đến từ tỉnh La Rioja của Argentina cũng phản đối các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, khẳng định rằng việc cô lập hoặc đe dọa chiến tranh đối với một dân tộc trong thế kỷ 21 là “không thể chấp nhận được”.

Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và quá trình vận hành của nền kinh tế.

Ngọc Duy/TTXVN

