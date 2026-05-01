Đằng sau việc Tổng thống Trump dọa rút quân khỏi loạt nước thành viên NATO

  • Thứ sáu, 1/5/2026 09:28 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc rút binh sĩ Mỹ khỏi Italy và Tây Ban Nha, qua đó mở rộng chiến dịch gây sức ép đã bắt đầu từ một ngày trước với những lời đe dọa tương tự nhắm vào Đức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong cuộc họp báo sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lahay, Hà Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào hôm 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Italy đã không giúp ích gì cho chúng tôi và Tây Ban Nha thì thật tệ, hoàn toàn tệ hại”, đồng thời xác nhận ông có khả năng sẽ giảm quân số tại cả hai quốc gia này khi nói thêm rằng: “Đúng vậy, có lẽ tôi sẽ làm. Tại sao lại không chứ?”

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 30/4, tính đến ngày 31/12/2025, khoảng 12.662 binh sĩ Mỹ đang tại ngũ được triển khai ở Italy và 3.814 người tại Tây Ban Nha.

Đức - quốc gia mà ông Trump hôm 29/4 tuyên bố rằng Washington đang “nghiên cứu, xem xét khả năng cắt giảm” lực lượng và sẽ đưa ra quyết định liên quan trong “thời gian ngắn” - hiện có số quân Mỹ đồn trú lớn hơn đáng kể, với 36.436 binh sĩ.

Những lời đe dọa này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump liên tục chỉ trích các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hoặc không hỗ trợ duy trì an ninh cho tàu thuyền tự do qua lại eo biển Hormuz – một tuyến đường chiến lược quan trọng, nơi một phần lớn nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua.

Eo biển Hormuz và tầm quan trọng với nguồn cung dầu mỏ của thế giới. Đồ hoạ thực hiện dựa trên thông tin của hãng Al Jazeera (Qatar).

Sự không hài lòng của ông Trump với Rome đặc biệt gay gắt. Đầu tháng này, ông nói với báo Corriere della Sera của Italy rằng Thủ tướng Giorgia Meloni thiếu “dũng khí” trong vấn đề Iran.

Đây là một chỉ trích đáng chú ý đối với một nhà lãnh đạo mà trước đây ông từng coi là đồng minh cánh hữu.

Tây Ban Nha còn chịu áp lực mạnh hơn.

Vào tuần trước, xuất hiện các báo cáo cho thấy Mỹ đang xem xét khả năng đình chỉ tư cách thành viên NATO của Madrid do nước này từ chối ủng hộ hành động quân sự chống Iran.

Ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích Tây Ban Nha vì không đạt các mục tiêu chi tiêu quốc phòng.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump liên tục gây sức ép buộc các thành viên NATO tăng đóng góp quốc phòng và điều chỉnh lập trường phù hợp hơn với các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt tại Trung Đông.

Italy và Tây Ban Nha đều là các thành viên lâu năm của NATO với những thỏa thuận cho phép Mỹ đặt căn cứ sâu rộng, đóng vai trò nền tảng cho việc triển khai lực lượng của Mỹ tại Nam Âu và trên khắp khu vực Địa Trung Hải trong nhiều thập kỷ.

Vấn đề Trung Đông

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

    NATO

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

