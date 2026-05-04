Động đất rung chuyển miền Trung Philippines

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 6 độ xảy ra tại đảo Samar, miền Trung Philippines, vào lúc 14h ngày 4/5 theo giờ địa phương.

Theo Reuters, Cơ quan địa chấn Philippines PHIVOLCS cho biết trận động đất xảy ra gần thị trấn San Julian, thuộc tỉnh Đông Samar, ở độ sâu khoảng 56 km. Cơ quan này đồng thời cảnh báo có thể xuất hiện các dư chấn sau rung lắc. Hiện nhà chức trách chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong.

Ông Thomas Campomanes, quan chức phụ trách ứng phó thảm họa tại tỉnh Đông Samar, cho biết một số báo cáo ban đầu ghi nhận các vết nứt nhỏ trên một số công trình, nhưng chưa có thiệt hại nghiêm trọng. Các lực lượng tại hiện trường cũng chưa ghi nhận trường hợp bị thương hay tử vong.

Theo ông Campomanes, trận động đất có cường độ mạnh và kéo dài khoảng 30 giây. “Cảm giác như bị lắc lên xuống liên tục”, ông Campomanes nói qua điện thoại.

Nhân viên tại một tòa nhà hành chính công tại địa phương đã được sơ tán và vẫn đang ở bên ngoài trong khi kỹ sư tiến hành kiểm tra công trình.

Philippines nằm trong “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, khu vực này thường xuyên xảy ra các hoạt động núi lửa và động đất. Quốc gia này ghi nhận hơn 800 trận động đất mỗi năm. Hồi tháng 10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng khi hai trận động đất mạnh ngoài khơi khu vực miền nam Philippines xảy ra liên tiếp.