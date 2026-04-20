Động đất 7.4 độ Richter kích hoạt cảnh báo sóng thần tại Nhật

Một cảnh báo sóng thần - với nguy cơ sóng cao tới 3 m - đã được ban bố đối với tỉnh Iwate, Aomori và vùng Hokkaido ở miền bắc Nhật Bản, sau khi một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển Iwate.

Phát thanh viên đài NHK ngày 20/4 khẩn thiết kêu gọi người dân địa phương lập tức di chuyển đến nơi cao hơn, tránh xa các con sông và bờ biển, đồng thời nhắc nhở mọi người “hãy nhớ lại thảm họa 3/11”.

Dòng chữ “Sóng thần! Sơ tán!” liên tục nhấp nháy trên màn hình NHK bằng tiếng Anh để cảnh báo những người xem không biết tiếng Nhật. “Đừng quay lại".

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào lúc 16h53 chiều 20/4 ở độ sâu 10 km, đạt mức 7.4 độ Richter. Rung chấn có thể cảm nhận được ở tận Tokyo, nơi các tòa nhà rung lắc trong vài phút.

Cơ quan khí tượng cho biết những đợt sóng thần đầu tiên có thể ập vào bờ biển phía Bắc ngay lập tức.

“Hãy sơ tán ngay lập tức khỏi các khu vực ven biển và ven sông đến nơi an toàn như vùng đất cao hoặc các tòa nhà sơ tán”, cơ quan này khuyến cáo, đồng thời cảnh báo thiệt hại do sóng thần có thể xảy ra.

“Sóng thần có thể xuất hiện nhiều đợt liên tiếp. Không rời khỏi nơi an toàn cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ”, JMA nhấn mạnh.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết đã thành lập một nhóm quản lý khủng hoảng để ứng phó tình hình.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, nằm trên ranh giới của bốn mảng kiến tạo lớn dọc theo “vành đai lửa” Thái Bình Dương.

Quốc gia này, với khoảng 125 triệu dân, ghi nhận trung bình khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm, chiếm khoảng 18% tổng số trận động đất trên toàn cầu.

Phần lớn các trận động đất có cường độ nhẹ, nhưng mức độ thiệt hại phụ thuộc vào vị trí và độ sâu của tâm chấn.

Năm 2011, một trận động đất mạnh 9,0 độ Richter đã gây ra sóng thần khiến khoảng 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích, đồng thời dẫn đến thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.