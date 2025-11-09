Nhật Bản cảnh báo sóng thần sau động đất 6,7 độ

|
Động đất 6,7 độ khiến Nhật Bản phải ban bố cảnh báo sóng thần. Ảnh: Japan Times
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết trận động đất xảy ra lúc 17h03 (15h03 giờ Hà Nội) với mức rung chấn cấp 4 theo thang đo của Nhật được ghi nhận tại thành phố Morioka và thị trấn Yahaba.
Vào lúc 17h39, một đợt sóng thần cao khoảng 10 cm đã được ghi nhận tại cảng Ofunato ở tỉnh Iwate và cơ quan này cảnh báo các đợt sóng cao tới 1 mét có thể xuất hiện.
Trước đó, lúc 17h12, cơ quan cho biết đã quan sát thấy sóng thần yếu cách bờ biển Iwate khoảng 70 km.
Theo thông báo, các nhà chức trách kêu gọi người dân đang ở trong biển lập tức lên bờ và tránh xa khu vực ven biển. JMA khuyến cáo không tiếp cận biển hoặc các vùng ven bờ cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ.
Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cho hay tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen bị mất điện tạm thời, khiến hoạt động phải tạm dừng giữa các ga Sendai và Shin-Aomori.
